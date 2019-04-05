Dişeti kanaması için ne yapmalı? Dişlerimi kaybeder miyim?

Dişeti kanamaları sıkça rastlanabilen durumlardır. Dişetlerinde sızlama ile bir anda ağzımızın içerisinde kan tadı hissederiz. Yemek yerken ya da bazen sakız çiğnerken olabilir. Peki neden olur dişeti kanaması? Nasıl geçer? İşte detaylar!

Dişeti kanamaları büyük ölçüde ağız sağlımızla ilgili bazı ipuçları verme konusunda önemlidir. Dişlerimize gereken önemi göstermediğimiz gerçeğinden yola çıkarak şunun söylemeliyiz ki bari dişeti kanamalarını ciddiye alalım. Ülkemizde maalesef insanların %90’ı dişeti rahatsızlıkları yaşıyor. Bu görmezden gelinecek bir durum değil! Mutlaka müdahale edilmesi gereken önemli bir belirti olabilir.

Dişeti kanamaları; bakteri plağı ve diş taşı birikimlerinden dolayı, dişetlerinde oluşan iltihabın sonucu olabiliyor. Diş eti kanamalarını etkileyen diğer faktörler ise; sigara, hormonal değişiklikler, stres, genetik faktörler, diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı, şeker hastalığı, uyumu iyi olmayan dolgu ya da kronlar, kötü beslenmedir.

Sık diş eti kanaması ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumları gösterebilir:

– Periodontitis (gelişmiş bir diş eti hastalığı formu)

– Lösemi (kan kanseri)

– Vitamin eksikliği

– Pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği (trombositler)

Dişleri doğru biçimde fırçalamak, dişetlerine masaj yapar şekilde fırçayı kullanmak ve benzeri uygulamaların yanı sıra dişeti sağlığına özen göstererek dişetlerinizi toparlayabilirsiniz. Bunu yanında dişeti kanamanız olmasa dahi tuzlu gargara dişetlerini bakterilerden koruyacak ve dişeti kanamalarını önleyecektir.

Dişeti kanamalarını önlemek için hangi adımları takip etmek faydalı olacaktır?

Dişlerimizi mutlaka günde 2 kez 2’şer dakika fırçalamalıyız.

Diş doktorumuzun önereceği özelliklerde bir diş fırçası ve macun kullanmalıyız.

Fırçalarken dişetlerimize hassas şekilde masaj uygular gibi hareketlerle doğru teknikle fırçalamaya özen göstermeliyiz.

Fırçalama sonrası dişlerimizin arasında kalıntıların oluşmaması için özel temizlik yapmalıyız. Gerekirse diş ipi marifetiyle fırçanın ulaşamadığı alanları mutlaka temizlemeliyiz.

Diş macunu haricinde yine doktorumuzun tavsiye ettiği diş fırçalama sonrası gargaralar edinebilir veya evde hazırlayacağımız tuzlu gargara ile ağzımızı bakterilerden temizleyebiliriz.

C ve K vitamini faydalı olacaktır. C vitamini için Turunçgiller ve meyve suları, Brokoli, Çilek, Domates, Patates, Biber tüketin. K vitamini içinse Tere, Lahana, Ispanak, Pazı, Marul, Soya fasulyesi, Kanola yağı, Zeytin yağı tüketin.

Bunları uygulamanın yanı sıra doktorunuza başvurmanız şarttır. Dişlerinizi kaybetmeniz için dişeti kanaması tek neden olmamakla birlikte başka bir sorunla birleştiğinde dişleriniz kaybetme riski de taşıyabilir. Bu nedenle özenli bir şekilde diş doktorunuza her 6 ayda bir rutin kontrollerinizi yaptırmanız yararınıza olur.

Diş sağlığınız açısından diş etlerindeki kanamanın temel sorun olup olmadığını belirlemek için diş doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Fiziksel muayene ve kan testleri, kanamanızın nedenini belirlemeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra bu testler sayesinde başka bir problem olup olmadığını anlayabileceksiniz.

Her yıl binlerce insan diş tedavisi için binlerce liralık harcamalar yapmakta. Ancak biz halihazırda kendimize ait olan dişlere sahip çıkmak konusunda yeterli çabayı göstermiyoruz. Diş kayıplarının önüne geçebilmek adına ağız ve diş sağlığımıza daha fazla özen göstermeliyiz.

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