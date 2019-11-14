Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!

Bu anlamda uluslararası konuşmacıların katılacağı 2. Ağız Bakımı ve Diş Hekimliği konferansı, 14-15 Kasım tarihlerinde Renaissance Polat İstanbul Hotel de gerçekleşecek. Etkinlikte Dr. Güzin Kırsaçlıoğlu, hastaları günlük hayatlarından koparmayan acısız, hızlı tedaviler ve diğer uzmanlarla iş birlikleri hakkında önemli bilgiler verecek.

DOĞAL DİŞLERİ KORUMAK VAZGEÇİLMEZ

Dr. Güzin Kırsaçlıoğlu, “Modern tedavilerde doğal dişleri korumak hastalarımız için vazgeçilmezdir. Günümüzde diş hekimleri ve estetik cerrahlar, Yüz Değiştiren Diş Hekimliği ve Nöromusküler Diş Hekimliği operasyonlarında iş birliği içerisinde çalışıyor. Estetik diş hekimleri de artık diğer estetik uzmanları gibi yeni tedavi yöntemlerinde Minimal Invasive teknikleri kullanıyorlar. Ayrıca hastalarımız da bu yöntemi tercih ediyor.” diye konuştu.

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