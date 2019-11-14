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Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!

Ağızda oluşan diş aşınmaları, kırılmaları ya da diş kaybı, yüz yapısında deformasyona ve yaşlanmaya yol açıyor.

Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!

Ağızda oluşan diş aşınmaları, kırılmaları ya da diş kaybı, yüz yapısında deformasyona ve yaşlanmaya yol açıyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:05
Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!

Bu anlamda uluslararası konuşmacıların katılacağı 2. Ağız Bakımı ve Diş Hekimliği konferansı, 14-15 Kasım tarihlerinde Renaissance Polat İstanbul Hotel de gerçekleşecek. Etkinlikte Dr. Güzin Kırsaçlıoğlu, hastaları günlük hayatlarından koparmayan acısız, hızlı tedaviler ve diğer uzmanlarla iş birlikleri hakkında önemli bilgiler verecek.

DOĞAL DİŞLERİ KORUMAK VAZGEÇİLMEZ

Dr. Güzin Kırsaçlıoğlu, “Modern tedavilerde doğal dişleri korumak hastalarımız için vazgeçilmezdir. Günümüzde diş hekimleri ve estetik cerrahlar, Yüz Değiştiren Diş Hekimliği ve Nöromusküler Diş Hekimliği operasyonlarında iş birliği içerisinde çalışıyor. Estetik diş hekimleri de artık diğer estetik uzmanları gibi yeni tedavi yöntemlerinde Minimal Invasive teknikleri kullanıyorlar. Ayrıca hastalarımız da bu yöntemi tercih ediyor.” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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diş kaybı yüzde yaşlanmaya neden oluyor
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