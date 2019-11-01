Diş İmplantı Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Önemli Madde

İmplant konusunda toplumda pek çok yanlış inanış bulunurken, uygulamanın yalnızca bu konuda tecrübeli ve uzman hekimler tarafından yapılması tüm vücut sağlığı açısından büyük önem taşıyor.Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Aslı Tapan, implant uygulamalarıyla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Çene kemiği ve diş eti sağlığı implant uygulaması için önemlidir

İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köküdür. İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir.

1. Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde uygulanan implant tedavisi ile tamamlanan dişler, bireyin hem estetik görünümü hem de fiziksel sağlığı için önemlidir. Çünkü dişlerin tam olması daha iyi bir çiğneme sağlamaktadır. Bu şekilde istenilen her şey yenebilir ve sağlıklı bir sindirim yapılabilir. Eksik dişlerin tamamlanması, kişiye daha estetik bir görünüm vermekte ve bu şekilde kişi özgüvenini geri kazanmaktadır.

2. İmplant uygulamasında önemli olan ve başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kemik yapısıdır. Kişi implant için uygun bir kemik dokusuna sahip olmalıdır. Kemik dokusunun tespiti sağlanmalı ve sonrasında implant planlaması yapılmalıdır. İmplant uygulaması öncesinde mutlaka klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir.

3. İmplant için eğer kişinin kemik yapısı ve genel sağlık durumu uygunsa, üst yaş limiti yoktur. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70’li ya da 80'li yaşlardaki birçok hastanın cerrahi riskleri, daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. İmplant uygulaması sadece daha kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda tercih edilmemektedir.

4. İmplant süresi yapılacak diş sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tedaviler oldukça kısa sürelerde tamamlanmaktadır. İmplantın yerleşimi sonrasındaki ağrı, normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı değildir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da hastalar implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olmaktadır.

5. İmplant uygulaması sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilmektedir.

6. İmplant tedavisinden önce ve implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Implantların kemik ile tam birleşmesini (osteointegration) sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.

7. Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini artırabilmektedir. Bunun için sigara kullanımı tavsiye edilmemektedir.

8. İmplantların ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın ağız ve diş genel bakımını sağlayarak, sağlığını koruması ile implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. İmplantın ömrü açısından doğru bir şekilde günde 2 defa dişleri fırçalamak, diş ipi ve ağız gargarasının düzenli kullanmak gerekmektedir.

9. İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuşlardır. Bunlar genellikle titanyum gibi metallerdir ve hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir. Bu yüzden vücut bunlara karşı antigen üretip, kalp ve böbrek nakillerinde olduğu gibi implantı reddetmesi mümkün olmamaktadır. Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.

10. İmplant uygulaması yapacak olan hekimin deneyimi oldukça önemlidir. Diş hekiminin konusunda eğitimli ve deneyimli olmasına dikkat edilmelidir. İmplant kararı verilmişse bu konuda iyi bir araştırma yapılıp, doğru hekimin bulunması gerekmektedir.

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