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Diş Eti Mikroorganizmaları Organlara Zarar Veriyor!

Diş etlerinde oluşan bir hastalık; organları etkileyeceği gibi gebelik komplikasyonları, romatoid artrit, şeker ve kalp gibi hastalıklara da davetiye çıkarıyor! Tıp dünyasının uzun yıllardır araştırma konuları arasında yer alan, diş eti-sistemik hastalıklar ilişkisini; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dt. Utku Gaye Dikme Güveli açıklıyor!

Diş Eti Mikroorganizmaları Organlara Zarar Veriyor!

Diş etlerinde oluşan bir hastalık; organları etkileyeceği gibi gebelik komplikasyonları, romatoid artrit, şeker ve kalp gibi hastalıklara da davetiye çıkarıyor! Tıp dünyasının uzun yıllardır araştırma konuları arasında yer alan, diş eti-sistemik hastalıklar ilişkisini; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dt. Utku Gaye Dikme Güveli açıklıyor!

12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Diş Eti Mikroorganizmaları Organlara Zarar Veriyor!

Diş eti hastalıklarıyla sistemik hastalıklar arasında, uzun yıllardır bilinmekte olan çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Diş eti hastalıklarının, sistemik hastalıkları nasıl tetikleyebileceğiyle ilgili, iki potansiyel mekanizma öngörülmüştür.

Diş Etindeki Mikroorganizmalar Organlara Zarar Veriyor!

Diş eti iltihabı ve buna bağlı gelişen bağışıklık yanıtının organları etkilemesiyle ilgili ilk mekanizma; diş etindeki mikropların organlarda doğrudan çoğalması olarak tanımlanabilir. Yani diş etlerinden kaynaklanan tüm mikrobiyal organizmalar ve ürünleri, dolaşım yoluyla vücutta gezinebilir. Sepsis ya da septisemi olarak açıklanan bu mekanizma kanda bakteri varlığıyla kendisini belli eder.

Diyabet, Kalp, Böbrek Hastalıkları ve Romatoid Artrite Davetiye Çıkarıyor!

İkinci mekanizma ise; diş eti iltihabı sonucu oluşan mikropların sebep olduğu sistemik enflamasyondur. Diş eti hastalıklarıyla; şeker hastalığı, kalp hastalıkları, gebelik komplikasyonları ve romatoid artrit gibi diğer hastalıklar arasında ilişki olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Diş etinde meydana gelen enflamasyonun; akciğer hastalıkları, bağırsak hastalıkları ve kronik böbrek hastalığı için risk faktörü olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Sistemik Hastalıklar da Diş Etlerini Etkiliyor!

Bununla birlikte birçok sistemik hastalık, bozukluk ya da durum da; diş eti hastalıkları için risk faktörüdür. Sistemik iltihabi bir hastalığın, diş eti üzerine etkisinin en belirgin örneği; şeker hastalığıdır. Diş eti hastalıkları, şeker hastalığının bir komplikasyonu olarak tanımlanmıştır. Şeker hastalığında, sistemik enflamasyonla-diş eti hastalıkları arasındaki bağlantı; lokal ve uzak organlar arasında mevcut olan iki yönlü ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Bu ilişkide, bağışıklık sisteminde yer alan hücrelerin ana rol oynadığı düşünülmektedir. Kan hastalıkları gibi diğer sistemik iltihabi hastalıklar da, diş eti iltihabını şiddetlendirebilir. Virüsler ve diğer mikroorganizmalar tarafından oluşturulan sistemik hastalıklar da, diş eti hastalıklarını etkileyebilmektedir. Bu bireylerin ağız ve diş eti sağlığına önem vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde; bazı sistemik hastalıkların diş eti ve ağız içi bulguları olmasından dolayı, sık sık diş hekimi kontrolleri önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
diş eti mikroorganizmaları organlara zarar veriyor
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