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Diş eti hastalığı erken doğum sebebi mi?

Yeni yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, diş eti hastalığı olan gebelerin erken doğum riskini arttırabiliyor. Çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar yaklaşık 150 kadının gebeliklerini ve ağız sağlığını inceledi.

Diş eti hastalığı erken doğum sebebi mi?

Yeni yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, diş eti hastalığı olan gebelerin erken doğum riskini arttırabiliyor. Çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar yaklaşık 150 kadının gebeliklerini ve ağız sağlığını inceledi.

24 Eylül 2019 Salı 09:26
Diş eti hastalığı erken doğum sebebi mi?

Ağız Sağlığı Vakfı Genel Müdürü Dr. Nigel Carter OBE, araştırmanın ağız sağlığının genel refah üzerindeki etkisini vurguladı.

Diş hekimi Pertev Kökdemir de bu konuda şöyle diyor: “Ağzımızın sağlığı, genel sağlığımızın birçok yerinde doğrudan etkili olabilir. Buna daha güvenli bir doğum yapma şansı da dahildir. “Birçok kadın için hamilelikte ağız sağlığının korunmasını zor hale geliyor. Bunun nedeni, bu süre zarfında hormonal değişikliklerin diş etlerini dental plağa karşı daha savunmasız bırakması ve bulantı refleksi nedeni ile fırçalama sıklığındaki ve süresindeki azalmalardır.”


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diş eti hastalığı erken doğum sebebi mi
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