diş çekimi sonrası kanamaya dikkat

Diş çekimi sonrasında kanamayı kontrol etmek ve pıhtılaşmayı sağlamak için çekimin yapıldığı bölgede pıhtının korunmasının önemli olduğunu bu yüzden bölgeye gazlı bez yerleştirildiğini açıklayan Dt.Pertev Kökdemir, çoklu diş çekimlerinde veya çekim yapılacak bölgede kronik iltihap varsa kanamanın ve iyileşme süresinin uzayabileceğini sözlerine ekledi.

2 saatten uzun süren sızıntı şeklinde kanama normaldir. Tükürdüğünüzde göreceğiniz kırmızı rengin % 10’u kan %90’ ı tükürükten oluşmaktadır. Ağzınızı dolduran, yoğun kıvamlı kanama 2 saatten uzun süre devam ediyorsa hekiminize başvurmanız gerekir.

Dt. Kökdemir, diş çekimi yapılan bölgenin daha hızlı iyileşmesi için önerilerde bulundu:

* Hekiminizin koyduğu tamponu 30 dk. Boyunca ısırınız, daha sonra atabilirsiniz.

* İşlem sonrası oluşabilecek şişliklerin azalması için soğuk buz torbası uygulayınız.

* Uyuşukluk geçene kadar yemek yemeyiniz.

* İlk gün ağzınızı çalkalamayınız, kuvvetli tükürmeyiniz.

* 1 hafta süreyle sigara içmeyiniz.

* 2 gün boyunca çok sıcak yiyip içmeyiniz.

* 2 gün boyunca aspirin gibi kan sulandırıcı ağrı kesici kullanmayınız. Hekiminizin reçete ettiği ağrı kesicileri kullanınız.

* 24 saat süreyle efor gerektiren işler yapmayınız.

* Normal sıvı ihtiyacınızın dışında sıvı tüketiminden kaçınınız.

* Yara bölgesini diliniz ile karıştırmayınız.

* Yara bölgesini emmeyiniz ve kuvvetli tükürmeyiniz.

* Diş çekiminin yapıldığı gün uyurken başınızı yükseltip uyuyunuz.

* Yumuşak gıdalar tüketiniz.

* Hekiminizin size önerdiği ilaçları saatlerine uyarak kullanınız.

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