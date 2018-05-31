Diş Beyazlatmak İçin Hastaneye Gitti: Başına Gelmeyen Kalmadı

Varını yoğunu sağlığı için harcayan gözü yaşlı kadın eski günlerine dönmek istediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Aynaya bile bakamıyorum. Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum”

Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk'ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini söyledi. Öztürk'ün hastalığına, geçtiğimiz ay, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in de yakalandığı açıklanmıştı.

YAŞANAN OLAY !!

Alanya'da meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, bundan yaklaşık olarak 6 ay önce dişlerini beyazlatmak için zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama yapılmak için diş hekimi tarafından kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre ise azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'ün dişlerine kaplama yapıldı. İşlemin ardından bir kaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla artık ağrıya dayanamayan kadın, doktoruna tekrar başvurdu. Öztürk, kendisine verilen antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına karşın ağrıları hiç dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar devam etti.

32 DİŞİNİ ÇEKTİ

Bunun üzerine Öztürk, Antalya Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye ve ağrılarına çözüm bulmak için arayışlara başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, iddiaya göre gittiği her diş doktorundan ‘ağrın bu sefer dinecek’ cevabını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ve devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı.

DELİRTEN HASTALIK

Yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumu anlattı. Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye bilinen ‘trigeminal nevralji’ hastalığına yakalandığına yer verildi. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün, kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu.

DOKTOR'DAN AÇIKLAMA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk'ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Bütün dişleri çekilmiş ve yapılan işlemlerle oradaki sinir dokusunun hassasiyeti bozulmuş, bununla ilgili şikayetleri kronik ağrı haline gelmişti. Cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen şikayetleri devam ediyor. Yapılması gereken tüm cerrahi müdahale başarıyla yapıldı. Ameliyat sonrası bir miktar, yüzde 60-70 rahatlamıştı"

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