Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Uygulanabilecek Basit Yöntemler!

Diş ağrısı her insan için kabustur. Sıkça doktora gitseniz de dişlerinize çok iyi baksanız da bazen farklı nedenlerle de diş ağrısı çekebilirsiniz. Bazen genetik etkenler nedeniyle diş ağrısı yaşayabilirsiniz. Birçok etken sizi bu ağrıyla baş başa bırakıyor. Bu sırada değil yemek yemek, nefes almak dahi imkansız hale gelebilir. Bazen basit bir müdahaleyle geçebilen bu diş ağrıları bazen bir operasyonla son bulabiliyor. Peki diş ağrısı başladığında ne yapmak lazım? Evde kolay çözüm arayanlar için derledik.

Dişlerinizi fırçalamak bazen basit gibi görünse de anlık bir problem nedeniyle diş ağrısı çekiyor olma ihtimaliniz de var. Belki yediğiniz bir pirinç tanesi dişinizin arasına sıkıştı ve dişlerinizde ağrı yaptı. Denemekte fayda var. Dişinizi güzelce fırçalayın. Belki bu pirinç tanesinden kurtulmak sizi bu rahatsızlıktan kurtaracaktır. Diş ağrısına sarımsak iyi gelebilir mi? Doğal antibiyotik olduğu malum ancak diş ağrısıyla ne alakası var demeyin. Çürüyen dişinizin üzerine koyduğunuz sarımsak ağrınızı hafifletecek. Bunun en büyük nedeni ise bakterileri öldürme kabiliyetine sahip olması. Gargara sıkça kullanılan bir yöntem olmalı. Sadece dişleriniz ağrırken değil hiçbir ağrınız ve şikayetiniz yokken de gargara yapmak faydalıdır. Sirkeli su veya tuzlu su ağzımızda bakterileri yok eder ve açık yaralar ve diş eti kanamaları dahil diş ağrılarından da bizi kurtarabilir. Karanfil eskiden günümüze enfeksiyonla mücadelede kullanılır. Karanfil yağı ise hem ağrı kesici hem de enfeksiyona karşı olarak kullanılır. Uyuşturmaya yarayan etkisiyle ağrı olan bölgeye uygulandığında direkt olarak ağrıyı kesecektir. Bazı diş macunları da karanfil yağı içeriyor. Yanı sıra ağız kokusu şikayeti çekenler yanlarında kuru karanfil bulundurarak bu şikayetten kurtulabilirler. Zerdeçal yine ağrı kesici olduğu kadar antiseptik özelliklere de sahiptir. Su ile karıştırıp macun kıvamına getirerek dişinize uygulayabilirsiniz. Karabiber doğal antibiyotiktir. Dişlerinize uygulayıp faydasını kısa sürede hissedebilirsiniz. Bunun yanında boğaz ağrılarınıza da çok iyi gelecektir Maydanoz suyu ile yapacağınız gargara mükemmel bir etkiye sahip. Meyve sıkacağı marifetiyle suyunu alıp gargara yapın. Ağrılardan kurtaracaktır. Papatya çayı ile gargara yapmak ta tavsiye edilen bir yöntem. Papatya çayı ılıdıktan sonra gargara yapıp ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Kuru üzüm ve sarımsak gargarası bir diğer tavsiyemiz. 1 litre suya 2 çay bardağı kuru üzüm ve 10 diş sarımsak koyup 15 dakika kaynatın ve sonra süzün. Soğuyan karışımı gargara yapın. Diş ağrılarınız için tavsiye edeceksiniz. Alkol bir diğer çözüm tabii ki. Ağrıyan dişinizin üzerine alkole batırdığınız pamuk sarılı bir çubuğu hafifçe uygulayın. Alkol bölgeyi uyuşturup biraz rahatlamanızı sağlar. Yanlış diş macunu kullanımı da diş ağrılarına sebebiyet verebiliyor. Lütfen doktorunuzun tavsiye ettiği diş macununu doğru teknikle kullanmaya özen gösteriniz.

Sizler için derlediğimiz çözümlerin bazıları ağrı yokken de aralıklarla uygulayabileceğiniz yöntemler olmakla birlikte başka sıkıntılarınıza da şifa olacaktır. Bitkisel tedaviler geçmişten günümüze insanoğluna şifa dağıtıyor.

Her şartta ağrıların kaynağına çözüm bulmak gerektiğini lütfen unutmayınız. Ülkemizde diş doktorlarına 6 ayda bir rutin kontrole giden insan sayısı oldukça az. Hepimiz ancak bir sorun yaşadığımızda diş doktoruna başvuruyoruz. Lütfen sorun yaşamayı beklemeyin ve mutlaka rutin olarak kontrole gidin.