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Dikkat! Sinsice ilerliyor, ama! Akciğer Kanserinin 5 Önemli Belirtisi

Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başında gelen akciğer kanseri sinsice ilerlediğinden ne yazık ki ileri evreye gelinceye kadar anlaşılmayabiliyor.

Dikkat! Sinsice ilerliyor, ama! Akciğer Kanserinin 5 Önemli Belirtisi

Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başında gelen akciğer kanseri sinsice ilerlediğinden ne yazık ki ileri evreye gelinceye kadar anlaşılmayabiliyor.

08 Kasım 2019 Cuma 09:08
Dikkat! Sinsice ilerliyor, ama! Akciğer Kanserinin 5 Önemli Belirtisi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, akciğer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduğunu vurguluyor. Bu tehlikeli kanser türüne karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan edilirken, Dr. Gülseren Sağcan akciğer kanserinin sinsi de olsa bazı sinyallerini verdi; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Akciğer kanseri akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu oluşuyor. Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olan akciğer kanseri, tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 20’sinden sorumlu. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan akciğer kanserine sigara, yaşlanma ve asbest gibi faktörlerin yol açabildiğini belirterek “Yüzde 90 ile en sık görülen nedeni sigaradır. Sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal ve 70’den fazla kanser oluşumuna neden olan madde olduğu bilinmektedir. Günde içilen sigara miktarı ve sigara içmeye başlama yaşının erken olması kanser gelişme riskini artırmaktadır” diyor. Bununla birlikte, kendileri sigara içmediği halde pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de akciğer kanseri gelişme riskinin yüzde 20-30 oranında arttığını söyleyen Dr. Gülseren Sağcan, bir de olumlu haber veriyor: “Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri olasılığı giderek azalmakta ve bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç sigara içmemişlerin düzeyine inmektedir.”

Geçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın!

Akciğer kanserinde görülen bulgu ve şikayetlerin oluşumu birkaç yıl sürebildiğinden hastalık ileri evreye gelinceye kadar ne yazık ki hasta tarafından fark edilmeyebiliyor. Örneğin sigara içen insanlar öksürüğün sigaraya bağlı olduğunu düşünerek çoğu zaman dikkate almadığından bu da tanıda gecikmeye neden oluyor. Dr. Gülseren Sağcan “3 haftadan uzun süren öksürük varsa, öksürüğün karakterinde bir değişiklik olmuşsa, öksürükle birlikte balgamla karışık kan geliyorsa bunların akciğer kanserinin ilk belirtileri olabileceği akılda tutulmalı ve mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır” diyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, akciğer kanserinin 5 önemli belirtisini şöyle sıralıyor;

  • Öksürük
  • Balgam çıkarma, kanlı balgam ve kan tükürme
  • Nefes darlığı
  • Hırıltılı solunum
  • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları

Elektronik sigara ve nargile de ciddi risk faktörü!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan “Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Sigara kadar, nargile ve elektronik sigara kullanımı da hem KOAH hem de akciğer kanseri açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Özellikle elektronik sigara; sigara içen kişilere ve gençlere zararsızmış gibi pazarlanıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekir” diyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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