Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95522
ALTIN
276.712
DOLAR
5.7158
STERLIN
6.9539
EURO
6.3462
Faizsiz 3 maaş avans 10 maaş kredi İmkanı!
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?
Üniversiteyi kazananlar dikkat! KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Depresyona Karşı 10 Öneri

Depresyon hem tek başına görülebilen hem de pek çok ruhsal soruna eşlik edebilen bir duygu durum bozukluğudur. Her yaşta ortaya çıkabilen depresyonla ilgili hala birçok bilgi ya yanlış ya da eksik. Doğru teşhis konulmadığında, gerekli tedavi uygulanmadığında, kişinin hayatının birçok açıdan olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Liv Hospital Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat depresyona karşı 10 öneri verdi.

Depresyona Karşı 10 Öneri

Depresyon hem tek başına görülebilen hem de pek çok ruhsal soruna eşlik edebilen bir duygu durum bozukluğudur. Her yaşta ortaya çıkabilen depresyonla ilgili hala birçok bilgi ya yanlış ya da eksik. Doğru teşhis konulmadığında, gerekli tedavi uygulanmadığında, kişinin hayatının birçok açıdan olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Liv Hospital Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat depresyona karşı 10 öneri verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:37
Depresyona Karşı 10 Öneri

1) Yakınlarınız ve özellikle ailenizle daha fazla vakit geçirin. Aile üyelerinin beraber vakit geçirmeleri önemlidir. Zaman geçirme ev içinde ufak bir aktivite ile sağlanabileceği gibi ev dışında da yapılan aktiviteler ile de sağlanabilir.

2) Duygularınızı ifade edin, diğer insanların ne hissettiğine verdiğiniz önem kadar kendi duygu ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurun.

3) Depresyon döngüsünü unutmayın! Depresyonda çoğunlukla kişinin bir şey yapma isteği olmaz, uyuma isteği olur ve yaptığı şeylerden zevk almaz. Eğer belirtileri besleyecek şekilde evde oturup hiçbir şey yapmaz, içinizden gelmesini beklerseniz depresyonun seviyesini artırabilirsiniz. Bu sebeple mümkün olduğunca böyle durumlarda zevk almasanız da faaliyetlerinizi sürdürmeye devam edin.

4) Geçmişe odaklı olmayın. Geçmiş hatalar üzerinde durup problem odaklı yaklaşmayın.

5) Olumlu duygu ifadelerini artırın. Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi yerinde ve zamanında, uygun dozda ifade etmekten kaçınmayın. Unutmayın ki zamanında sergilenen uygun ifade ve aktif davranış, birikimi engelleyecek ve küçük artçı depremler büyük depremin önüne geçecektir.

6) İyileşme sürecinde dalgalanmalar olabilir ve zaman zaman depresif belirtilerde artış görülebilir. Bunu normal karşılayın.

7) Gün aşırı açık havada düzenli yürüyüş yapmanın, antidepresanlarla aynı tedavi edici etkiyi yaptığını unutmayın. Kademeli olarak temponuzu ve yürüyüş sürenizi artırabilirsiniz.

8) Ev içinde yatakta geçirdiğiniz süreyi azaltıp hareketinizi artırabilmek için ev içi sorumluluklar alın.

9) Gün ışığından fazla faydalanacak şekilde uyumaya özen gösterin. Geç saatlerde yatıp geç saatlerde uyanmak depresyonu kendi başına sürdüren bir etmendir. Erken yatıp erken kalkmaya kendinizi alıştırın.

10) Diyaframdan nefes alın, doğru nefes alma yöntemiyle fiziksel ve ruhsal olarak da rahatlayabileceğinizi unutmayın.

Anahtar Kelimeler:
depresyona karşı öneri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkaları hakkımda ne düşünür kaygısı
Başkaları hakkımda ne düşünür kaygısı
Spora Başlamadan Önce Kalbinizi Kontrol Ettirin
Spora Başlamadan Önce Kalbinizi Kontrol Ettirin
Sağlığınız İçin Haftada İki Kez Kırmızı Et Tüketin
Sağlığınız İçin Haftada İki Kez Kırmızı Et Tüketin

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim