“Çocuktur Kabızlığı Geçer” Demeyin

Kabızlık başladığı zaman “Çocuktur nasılsa geçer” demeden konunun uzmanı bir doktora başvurmak yaşanabilecek farklı sorunların önüne geçebiliyor. Memorial Ataşehir / Bahçelievler Hastaneleri Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu çocuklarda kabızlık ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Bebeğinizdeki kabızlık hastalık belirtisi olabilir

Bebek ve çocuklarda sık yaşanan fonksiyonel bağırsak hastalığı olan kabızlık; seyrek, sert, zorlanarak ve bazen kalın çaplı dışkılama olarak tarif edilmektedir. Bebeğin yaşına ve yediklerine göre tuvalet sıklığı değişkenlik gösterebilmekle birlikte özellikle 4 yaşından büyük çocuklarda haftada 3’ten az ve sert dışkılama kabızlık olarak kabul edilmektedir. Kabızlıkların çoğunda altta yatan organik bir hastalık bulunmamaktadır. Ancak yine de %5’lik dilimde bağırsak yapısıyla ilgili bir durum veya farklı bir hastalığın bulgusu olarak kabızlık görülebilmektedir. Özellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkan hele de yenidoğan döneminden itibaren dışkılama sorunu ile başlayan kabızlıklar dikkatle ele alınmalıdır. Bu bebekler erken dönemde doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Kabızlık korku ile kronik hale gelebilir

Tüketilen gıdaların özelliği, hastalık veya az yemek yemeye bağlı olarak bir kere bile sert dışkılama, yarattığı ağrı nedeniyle çocukta dışkılama korkusu yaratabilmektedir. Çocukta ortaya çıkan dışkılama korkusu, dışkı tutmaya bu da daha sert dışkıya zemin hazırlayabilmektedir. Bu kısır döngü çocuklarda uzayan kabızlığın ana nedenleri arasında yer almaktadır. Bebek ve çocuklarda fonksiyonel kabızlık geçiş dönemi hastalığıdır. Kabızlık; anne sütü alan bir bebekte formül mamaya veya ek gıdaya başlandığında, tuvalet eğitimi sırasında veya okula başlama döneminde ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra taşınma, boşanma, yolculuk gibi aile yaşamındaki değişimler esnasında da çocuklarda kabızlık yaşanabilmektedir. Kabızlık bazen de ateşli hastalık dönemlerinden sonra ortaya çıkabilmektedir.

Çocuğunuza meyve ve sebze yedirmeyi ihmal etmeyin

Sağlıklı beslenme ile kabızlıktan korunabilmektedir. Bol sebze ve meyve tüketimi kabızlığın önlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Ancak sağlıklı beslenme kabızlıktan koruyucu olsa da bebek ve çocuklarda bir kere kabızlık oluştuğunda sadece beslenme ile kabızlığı tedavi etmek her zaman mümkün olmayabilmektedir. Tedavi edilmeyen kabızlık, bebek ve çocuklarda makat çatlaklarına ağrı ve kanamalara yol açabilir. Bu nedenle süreç uzamadan bir doktora başvurmak gerekmektedir.

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