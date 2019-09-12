“Çocukları Teknolojik Cihazlardan Uzaklaştırmaya Çalışmayın!”

Günümüzde ebeveynleri endişelendiren konuların başında çocukların cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar ile olan ilişkisi geliyor. Öğrenciler özellikle tatil dönemlerinde ve okul dışındaki boş zamanlarında akıllı telefon, tablet veya bilgisayar başında geçiriyor. Bu durumun bir bağımlılık ve tembelleşme yaratabileceğini düşünen ebeveynler de, çocuklarının teknolojiyle olan iletişimini kısıtlamaya yöneliyor.

Çocukları teknolojik cihazlardan uzaklaştırmanın doğru olmadığına dikkat çeken Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray, günümüzde bunu kısıtlamanın mümkün de olamayacağını ifade ediyor.

“Ebeveynler çocuklarının teknolojik cihaz kullanımlarına dengeli bir biçimde müsaade etmeli.” diyen Özkoray, İsviçre Zürih Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya değindi. “Araştırmada dijital cihaz kullanan çocukların daha hızlı öğrenme yetisine sahip olduğu görülüyor. Aynı araştırmada çocukların 6 yaşına kadar günde en fazla 30 dakika, 9 yaşına kadar günde en fazla 40 dakika, 12 yaşına kadar ise en fazla 80 dakika telefon ve bilgisayar kullanımı yapmasının ideal olduğu görülüyor.” dedi.

“Teknolojiden Uzaklaştırmak Çocukla Olan İletişimi Bozar, Dersten Soğutabilir”

Teknolojinin nasıl kullanıldığı önemli diyen Özkoray, “Tembelliğe de alıştırabilir, öğrenmeyi de kolaylaştırabilir. Burada önemli olan platformların ne kattığına dikkat etmek. Özellikle tatil dönemlerde teknolojiden uzaklaştırarak derse yöneltmeye çalışmak doğru değil, çocuk sıkılabilir ve ilgili dersten soğuyabilir.” sözlerini kullandı.

Çocukların eğitimlerine olumlu yönde katkı sunacak, eğlenceli öğrenme programları olduğuna değinen Özkoray, “Eğlenceli içerikler oyun gibi geleceği için, öğrenme kaygısı olmayacak. Aynı zamanda motivasyonunu da artıracak. Özellikle matematik gibi derslerde bu durum oldukça avantaj sağlayabilir.” diye konuştu.

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