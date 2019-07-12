ÇOCUKLARI GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUYACAK 5 YÖNTEM

Gölgede kalın

UV ışınlarının en zararlı olduğu zaman gün ortasıdır. Özellikle öğle saatleri çocukların kapalı yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ağaç, şemsiye veya bir tente altında durmak tercih edilebilir.

Güneşe göre giyinin

Uzun kollu t-shirtler, uzun pantolonlar da UV ışınlarından koruma sağlayabilir. Islak giysiler kurulara, açık renkler de koyu renklere göre daha fazla koruma sağlar.

Şapka takın

Başı, yüzü, kulakları ve boynu gölgede tutan bir şapka iyi bir koruma sağar.

Gözlük takın

UVA ve UVB ışınlarını yüzde 100 bloke eden güneş gözlüğü kullanılması gerekir. Aksi halde UV ışınları ilerleyen yaşlarda katarakta neden olabilir.

Güneş koruyucu kullanın

Çocuğunuz her dışarıya çıktığında UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, en az 50 koruma faktörlü güneş kremi kullanın. Krem sürerken burun, kulaklar, dudaklar ve ayak sırtı unutulmamalıdır. 6 aydan küçük bebekler doktorlarının önerdiği güneş kremlerini kullanabilir. Bulutlar UV ışınlarını bloke etmez. Bu nedenle bulutlu ve serin günlerde dahi güneşten korunma unutulmamalıdır.

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