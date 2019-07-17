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Çocuklarda Yüzme, Obeziteyi Engelliyor

Sports International Çankaya Vadi Şubesi Yüzme Eğitmeni Neşe Kısal, çocuklarda yüzmenin önemine dikkat çekti. Çocuklarda yaygın olarak görülen obeziteden yüzme ile uzak durulabileceğini anlatan Kısal, doğru ve uygun program vurgusu yaptı.

Çocuklarda Yüzme, Obeziteyi Engelliyor

Sports International Çankaya Vadi Şubesi Yüzme Eğitmeni Neşe Kısal, çocuklarda yüzmenin önemine dikkat çekti. Çocuklarda yaygın olarak görülen obeziteden yüzme ile uzak durulabileceğini anlatan Kısal, doğru ve uygun program vurgusu yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:20
Çocuklarda Yüzme, Obeziteyi Engelliyor

Bilgisayar ve tablet başında geçirilen zaman diliminin artması, çocuklarda fast food tüketiminin yaygınlaşması çocukları obeziteye bir adım daha yaklaştırıyor. Sporun herhangi bir branş dalı ile ilgilenen çocukların ise hem fiziksel hem de mental açıdan daha sağlıklı oldukları gözlemleniyor. Dokuzuncu aydan itibaren çocukların yüzme ile tanışabileceğini anlatan Neşe Kısal “Çocuklarda yüzme eğitimi doğru program uygulandığı zaman 9. aydan itibaren başlayabilir. Su hâkimiyeti dediğimiz su içinde kendini kurtaracak seviyede doğru hareketler ve doğru nefes taktikleri öğretilerek çocuğun su ile buluşması hızlandırılabilir. Teknik anlamda ilerleme ise çocuğun yüzmeye kaç yaşında ve ne zaman başladığı ile doğru orantılı ilerleyen bir süreç. Doğru program hazırlandığı sürece çok küçük yaştan itibaren çocuklarda yüzme gelişimi sağlanabilir” dedi.

“Yüzme çocuklara disiplin kazandırıyor”

Yüzmenin 7’den 77’ ye herkeste dolaşım sistemini ve kan dolaşımımızı doğrudan etkilediğini çocukları obeziteden uzak tuttuğunu anlatan Kısal “Yüzme ile çocukların ileri yaşlarda kalp damar sağlığı problemleri ile karşılaşması engellenebilir. Spor, hangi branş olursa olsun tamamen disipline yöneliktir. Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminden disiplinli olarak karakterinin oturmasında ve gelişmesinde ciddi katkı sağlar. Yüzme de branşlar içinde çocukların en küçük yaşta başlayabileceği tek branş. 9 aydan itibaren bir çocuğa herhangi bir branşta eğitim veremeyebilirsiniz ama yüzme aslında ana karnında başladığı için bu süreç daha hızlı olacaktır. Çocuklar bu branşa daha fazla yönlendirilmeli” dedi. Yüzme sporunun sadece yaz aylarında yapılmasının da yanlış olduğunu anlatan Kısal “Hâlbuki çocuğun kış sezonunda da yüzmesi, bağışıklık sisteminin gelişmesinde büyük katkı sağlıyor. Hastalanma oranı düşüyor” ifadelerini kullandı.

Yanlış uygulamalar çocuklarda fobi oluşturuyor

Ebeveynlerin istemeden de olsa çocuklarda yüzme korkusu oluşturabileceğine vurgu yapan eğitmen sözlerine şunları ekledi: “Anne babalar çocuğa yaptıkları yanlış bir hareketle bile çocuğun spordan uzaklaşmasını sağlayabilir. Çocukların ilk eğitimlerini işin uzmanlarından alması daha doğru olacaktır. Antrenörü ile doğru bağ kuran çocuklar daha başarılı olarak,hızlı öğrenecektir.”

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