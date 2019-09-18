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Çocuklarda İshal Tedavisi!

Çocuklarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olan ishal tedavisi için öncelikle doktora başvurulmalı ve altında yatan başka bir sağlık problemi olup olmadığını araştırılmalıdır. Akut ishalin, sıklıkla 0-5 yaş gurubu çocuklarda rastlanan bir hastalık olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan ailelere ishalle ilgili önerilerde bulundu.

Çocuklarda İshal Tedavisi!

Çocuklarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olan ishal tedavisi için öncelikle doktora başvurulmalı ve altında yatan başka bir sağlık problemi olup olmadığını araştırılmalıdır. Akut ishalin, sıklıkla 0-5 yaş gurubu çocuklarda rastlanan bir hastalık olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan ailelere ishalle ilgili önerilerde bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:15
Çocuklarda İshal Tedavisi!

Çocuklarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olan ishal tedavisi için öncelikle doktora başvurulmalı ve altında yatan başka bir sağlık problemi olup olmadığını araştırılmalıdır. Akut ishalin, sıklıkla 0-5 yaş gurubu çocuklarda rastlanan bir hastalık olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan ailelere ishalle ilgili önerilerde bulundu. Kusma ve ateş varsa hemen doktora İshal dışkılama sayısının artması ve dışkı kıvamının yumuşamasıdır. İshalle birlikte vücutta sıvı kaybı oluşacağından özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda hayati tehlikeye neden olabilir.

Sıvı kaybının başlıca belirtileri ağız ve dil kuruluğu, susuzluk hissi, uykuya meyil, gözyaşında azalma, göz kürelerinin içeri çökmesi, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, idrar miktarında azalma, solunum sayısının artması ve dalgınlıktır. İshale kusma ve ateş eşlik ediyorsa bu durum sıvı kaybını artıracağından derhal doktora başvurulmalıdır.

İshal geçene kadar yağsız ve posasız beslenmeli

Tedavide temel prensip kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Çocuk eğer kusmuyorsa, sıvı kaybı hafif veya orta derecede ise bol sıvı alması sağlanmalıdır. Oral replasman sıvıları bu amaçla kullanılabilir.

Bağırsak florasını düzenleyici probiyotik içeren tozlar verilmesi önerilir. İshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Virüslere bağlı ishallerde hastalık kendiliğinden geçer. Bakteri ve parazit kaynaklı ishallerde etkene yönelik antibiyotikler kullanılır. İshal düzelene kadar yağsız gıdalar alınmalıdır.

Meyve olarak şeftali ve muz; katı yiyeceklerden yağsız makarna ve pirinç pilavı, haşlanmış patates ve patates püresi, haşlanmış yağsız et ve tavuk yenilebilir. Vücuttaki sıvı kaybının ağır olduğu ya da çocuğun kusma nedeniyle sıvı alamadığı durumlarda tedavinin hastaneye yatırılarak yapılması gerekir.

Anne sütü kesilmemeli

Anne sütü alan bebekler anne sütünün içinde bulunan maddeler nedeniyle ishale neden olan enfeksiyonlara karşı anne sütü almayanlara oranla daha dirençlidir ve daha çabuk iyileşirler. Bu nedenle ishalde anne sütü kesilmemeli sık sık emzirilmeye devam edilmelidir. İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, mama yiyen bebeklerde sular ve biberonlar kaynatılmalı, musluk suyu ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemeli, çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, yiyecekler buzdolabında saklanmalı, ishalli bireylere temastan ve aynı eşyaları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklarda ishal tedavisi
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