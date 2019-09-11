ÇOCUKLARDA DİSİPLİNİ SAĞLAMANIN 6 ÖNEMLİ YOLU

Okulların açılmasıyla birlikte yazın eğlenceli ve çoğunlukla da disiplinden uzak günleri geride kaldı. Ancak çoğu anne baba çocuklarının hala yaz rehavetinde olduğunu, uykudan tabletle oynama isteğine dek birçok açıdan kendilerini zorladığını dile getiriyor. Acıbadem Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Evren Tufan, “Doğru bir iletişim ve günlük rutin etkinliklerin iyi belirlenip çocuğa yazılı olarak da sunulmasıyla çocukların okula uyumu kolaylaşabilir” diyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, okul disiplinini sağlamanın 6 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Okul sohbeti yapın

Çocuğunuzla okul sohbeti yapın. Sohbet havasında okul dönemi içerisindeki sorumlulukların yanında, sınıf arkadaşlarından, okulun sosyal ortamından, geçmişteki okul yıllarına ait olumlu anılardan bahsedin. Sevgi ve ilgiyle dolu bu tür konuşma hem çocuğa duygusal açıdan olumlu yansıyor hem de okul disiplinine uyumunu kolaylaştırıyor.

Sadece ders ve sorumluluğa odaklanmayın

Yaşına uygun bireysel sorumluluklar verin. Sürekli sorumluluk vurgusu yapmayın. Okulların açılmasının, çok sevdiği oyuna son verme anlamına gelmediğini de belirterek sınıf arkadaşları ile buluşturabilir veya okul bahçesinde oyun oynamalarını sağlayabilirsiniz. Diğer tüm etkinliklerde olduğu gibi burada da çocuğun istek ve tercihlerini göz önüne alın.

Tablet süresini net olarak düzenleyin

Okula başlamak tabletten uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Ancak bunu kesinlikle bir ödül gibi sunmayın. Çocuğunuzun telefon, tablet ve bilgisayar ekranı karşısında geçirdiği süreleri düzenlerken bu planlamaya çocuğunuzu da dahil edin. Örneğin bu zamanı ayarlayabilmek için alarm kurdurabilirsiniz.

Uyku düzenini planlayın

Yazın uyku saatlerindeki esneklik, özellikle de akşamları geç yatma ve sabahları geç kalkma gibi durumlar göz önüne alındığında, çocukların bir anda okul saatine uyum sağlaması kolay olmayabiliyor. Bu nedenle onu anlayışla karşıladığınızı belirtirken, geceleri ne zaman yatacağını yazılı olarak planlayıp, çocuğunuzun yatış saatlerini birkaç gün içerisinde yavaş yavaş erkene çekin.

Öğünleri düzenleyin

Çoğu çocuk, yaz tatillerinde beslenme düzenini de aksattı. Ama okulda başarının ve sağlıklı bir eğitim yılı geçirmenin en temel kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bu nedenle çocuğunuzla bu konu üzerinde konuşmaya zaman ayırın, onu bilgilendirin, planlama yapın. Öğünleri planlarken abur cubur yerine sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayın.

Ödev konusunda çatışmaya girmeyin!

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, “Anne babaların çoğu, çocuklarıyla okullar açıldığında ev ödevleri konusunda çatışmaktadır. Ev ödevleri ise derslerde öğrenilenlerin pekiştirilmesi için çok önemlidir. Ödevler konusunda başlangıçta çok ısrarcı olmamak, gerekirse birkaç kez hatırlatmak ve tamamlayabildiği kadarını yapmasında yardımcı olmak çatışmaları azaltabilir. Ev ödevleri için yazılı planlar hazırlamak, ödevleri 20-30 dakikalık parçalara bölmek ve arada mola vermek de bu görevlerin tamamlanmasını kolaylaştıracaktır” diyor.

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