Çocuk beslenmesinde tavuk eti; yüksek “protein” değerine sahip gıdaların başında gelir

Çocuk beslenmesinde protein neden önemli?

Bilimsel çalışmalar Türkiye’de çocukların yeterli düzeyde proteini özellikle vücutta kullanım oranı daha yüksek olan hayvansal proteini tüketmediklerini gösteriyor. Oysa bebeklik ve çocukluk döneminde yeterli ve dengeli beslenme ileriki yaşlarda sağlığın ve başarının en önemli etkenlerinden oluyor.

Büyüme ve gelişme vücut hücrelerinin sayısının artmasıyla gerçekleşir. Vücudun en küçük parçası olan yaşayan hücrenin yapısı proteindir ve büyüme için elzemdir. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli olarak değişip yenilenir. Eğer vücut yeterli protein alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez. Vücudun karbonhidrat veya yağdan proteini yapması mümkün olmadığından dışarıdan bu kaynağı alması zorunludur.

Çocuklardaki protein gereksinimi erişkinlerdeki gibi sadece dokuların tamiri ve yeniden yapılanması için değil vücudun büyümesi ve gelişmesi için de gereklidir. Bu nedenle çocuklara günlük ihtiyaçları doğrultusunda mutlaka iyi kaliteli protein verilmelidir. Hayvansal kaynaklı proteinler de iyi kaliteli proteinlerdir.

Çocuklarda günlük protein gereksinim miktarı ne olmalı?

YAŞ PROTEİN MİKTARI 1-3 15 - 18,8 gr 4-6 20 – 25,5 gr 7-9 26 – 38,7 gr KIZ ÇOCUK 10-13 39 – 59,8 gr 14-18 54 – 71,5 gr ERKEK ÇOCUK 10-13 39 – 45,5 gr 14-18 43 – 66 gr

Yeterince protein, vitamin, mineral ve Omega yağ asitlerinden tüketilmediğinde çocuklarda görülmesi muhtemel etkiler:

Büyüme ve gelişme yavaşlar.

Çabuk hastalanılır ve iyileşme uzun sürer.

Zihinsel gelişim yavaşlar, derslerde başarısızlık olur

Saç, deri, tırnak, cilt gibi dokular sağlıksız olur.

Vücutta organlar görevlerini yerine getirirken aksaklık yaşayabilir.

Enerji olmaz, aktif yaşamda hızla yorgunluk baş gösterir

Çocuklar neden tavuk eti tüketmeli?

Tavuk eti proteince zengin gıdaların başında gelir. Ayrıca yağsız,kısa lifli oluşu nedeniyle çiğnenmesi ve hazmı kolay bir gıdadır. Tavuk eti ekonomik oluşu sayesinde de bol miktarda tüketilebilecek en önemli protein kaynaklarından biridir. Ayrıca tavuk eti yüksek biyolojik değere sahiptir, aynı zamanda B grubu vitaminler, demir, çinko, fosfor bakımından da zengin bir gıdadır.

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