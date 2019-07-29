ÇOCUĞUNUZ YÜZME BİLMEDİĞİ İÇİN HASTALANIYOR OLABİLİR

Havuz suyunun temizliğinden emin olun

Sağlık koşulları iyi olmayan, temizliği düzenli yapılmayan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarına sık rastlanmaktadır. Özellikle çok sayıda insanın girdiği, günlük olarak suyunun değiştirilmediği, bakımının ve bakteriyolojik analizlerinin yapılmadığı havuzlarda dışkı yolu ile bulaşan mikroplara bağlı bağırsak enfeksiyonları görülmektedir. Çocuklar havuza girmeden önce havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin

Özellikle kız çocuklarının kuma oturması genital hijyeni bozarak idrar yolu enfeksiyonlarına ve genel cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle kumda oyun sonrası temizlik yapılmalı, genital bölgede yabancı maddelerin kalması engellenmelidir. Yüzme bilen çocukların enfeksiyon risklerinin, bilmeyenlere göre daha az olduğu unutulmamalıdır. Çünkü yüzme bilmeyen çocuklar daha fazla su yutar ve özellikle bağırsak enfeksiyonlarına daha sık yakalanır. 3 yaş üstünde çocuklara yüzme dersleri aldırılmaya başlanabilir.

Kalabalık deniz ve havuzları tercih etmemeye çalışın

Üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok yakın temasla ve nefes alıp verme, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan partiküller aracılığıyla bulaşsa da hijyeni iyi olmayan, kalabalık deniz ve havuz sularından her türlü enfeksiyon gibi üst solunum yolu enfeksiyonu da bulaşabilir. Bunun yanı sıra çok sıcak havalarda, iştahsızlık sonucu beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücut direncinin düşmesi durumunda çocuklar enfeksiyonlara eğilimli hale gelebilir.

Kulak tıkacı kullanmayı ihmal etmeyin

Havuz ya da deniz suyu, çocukların dış kulağına girer ve çıkar. Deniz suyu ancak dış kulak derisi üzerinde bir iltihaplanmaya neden olduğunda tedavi gerektirir. Sorun, çocuğun çok şiddetli bir ağrı çektiği için kulağını göstererek ağlamasından anlaşılır. Dış kulak yolu iltihabına yol açmasının yanı sıra havuz ya da deniz suyu, kulak zarına da zarar verebilir. Bu sorun da çok şiddetli bir ağrı ile kendini gösterir. Bakımları düzenli olarak yapılan havuzlar bile bu soruna neden olabilir. Çocuklara havuz ve deniz sonrasında iyi bir banyo yaptırılması, olası mikroplu suyun kulaklarda kalıp bir enfeksiyona neden olmasını önleyebilir. Özellikle kulak zarına tüp takılmış çocukların kulaklarına, havuz ve denize girerken, su kaçmaması için vazelinli veya gliserinli yağlanmış pamuk tıkaçlar kullanılmalıdır.