Çocuğunuz Okula Hazır mı?

Okulların açılma süreci pek çok çocuk için kaygıya neden oluyor. Belli bir düzen ve kuralın var olduğu okul dönemi, yaz tatilinin rahatlığına alışan çocuklar için zorlayıcı gelebiliyor. Ayrıca bu dönemde okula yeni başlayacak çocuklarda da ayrılma kaygısı sıkça görülüyor. Peki, okula uyum sürecinde çocuğun kaygılarını azaltmak için neler yapılabilir? Bu sorunun yanıtını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum veriyor.

Ebeveynler önce kendi kaygılarıyla başa çıkmalı

“Kendi konfor alanının dışında, bakım veren kişilerden uzakta farklı bir ortamda, farklı insanlarla olma hissi çocuğu belirsizliğe, bu belirsizlik hissi de kaygıya sürükler. Her çocuk için bu kaygının dışa vurumu farklı seyredebilir. Örneğin bazıları öfkeyle yansıtırken, bazıları ağlayabilir, bazı çocuklar ise karın ağrısı, baş ağrısı gibi fizyolojik tepkiler gösterebilir” diyen Horzum, bu sürecin düzgün şekilde yönetilebilmesi için öncelikle ebeveynlerin kendi kaygılarıyla başa çıkması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle çocukları okula yeni başlayacak ebeveynlerin sık sık çocuklarından ayrılma konusunda problem yaşadıklarını söyleyen Horzum, ayrılma kaygısı yaşayan anne ve babaların bu tutumunun çocuğun stresini artırdığını belirtiyor.

Çocuğunuzu dinleyin

Çocuğun okul kaygısının giderilmesinde anne ve babanın çocukla iletişiminin önemine dikkat çeken Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İletişim, çocuğun nelerden korkup kaygılandığını anlamak için çok önemlidir. Ayrıca çocuğun okulda yaşadığı geçmiş deneyimleri hakkında konuşmasının dikkatle dinlenmesi, çocuğun kendini önemli ve okul konusunda işe yarıyor hissetmesi için etkili bir adım olacaktır. Böylece daha önce okulda yaşadığı güzel bir olay ebeveynler tarafından paylaşılıp desteklenebilir ya da ebeveynler, çocuğun kendini huzursuz hissettiği konulara kolayca müdahale edebilir.” Ebeveynlerin destekleyici ve pozitif olmasının çocuğun kaygısı üzerinde büyük bir rol oynadığını belirten Horzum, ebeveynlerin çocuğun başarılarını desteklemesi çocuğun özgüvenini arttıracağı belirtiyor. Horzum, ayrıca okul konusunda çocuğun hoşuna gidecek, “en yakın arkadaşınla özlem gidereceksin, onu uzun zaman sonra tekrar göreceksin” gibi olumlu şeyleri çocuğa hatırlatmanın kaygıyı azaltmada etkili olacağının altını çiziyor.

Uykusuzluk kaygıyı artırabilir

Bir diğer önemli noktanın uyku düzeni olduğunu hatırlatan Horzum, okul rutinine uygun olarak uyku düzeni oluşturmanın öğrencilerin okula dönüş adaptasyonunu hızlandıracağını belirtiyor. Uykusuzluğun kaygıyı artırabileceğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çocuk günün büyük bir kısmını okulda geçirir. Özellikle ilk hafta çocuk için oldukça yorucu geçebilir. Çocuğun okul sonrası yorgunluğunun dinmesi ve enerjisini toplaması için ona zaman tanımak gerekir. Bu sürede ebeveynler çocuklarıyla ortak keyif aldıkları aktivitelerle zaman geçirebilir. Yalnızca kısa bir sohbet içinde bulunmak bile çocuğu rahatlatmaya yeterli olabilir. Ebeveynler çocuğun öğretmeniyle iletişim halinde olması okul sürecini sağlıklı yönetebilmek için etkili bir yoldur. Çocuğun nelerden hoşlandığını, nelerden rahatsızlık duyduğunu en iyi ebeveynleri gözlemleyebilir. Böylelikle sınıf ortamında çocuğun kaygısı aza indirilebilir.”

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