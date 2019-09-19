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Çocuğunuz Diş Gıcırdatıyorsa...

Her anne baba çocuğunun huzurla uyuyabilmesini ister. Uyurken izlediğiniz çocuğunuzun dişlerini sıktığını ve rahatsız edici bir ses çıkardığını fark ettiniz. Paniğe kapılmaya gerek yok ama bu sorunun kendi kendine geçmesini de beklemeyin.

Çocuğunuz Diş Gıcırdatıyorsa...

Her anne baba çocuğunun huzurla uyuyabilmesini ister. Uyurken izlediğiniz çocuğunuzun dişlerini sıktığını ve rahatsız edici bir ses çıkardığını fark ettiniz. Paniğe kapılmaya gerek yok ama bu sorunun kendi kendine geçmesini de beklemeyin.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:03
Çocuğunuz Diş Gıcırdatıyorsa...

5 yaşından küçük çocuklarda sık görülen dış gıcırdatma yani bruksizm sanıldığının aksine sadece diş kaynaklı olmayabiliyor. Peki çocuğumuzun diş gıcırdatma sorunu varsa ne yapmalıyız? Öncelikle ilk adresiniz, sorunun ağız içi kaynaklı olup olmadığının belirlenebilmesi için diş doktoru olmalı.Gıcırdatma diş kaynaklı değilse psikolog desteği, hatta sindirim sistemi kaynaklı olduğu durumlarda çocuk gastroenteroloji uzmanından yardım alınabiliyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Çocuk Diş Hekimi Dr. Dt. Duygu Tuna, çocuklarda diş gıcırdatması hakkında bilgi verdi.

Küçücük çocuğun ne stresi olur demeyin

Çocuklarda diş gıcırdatma genellikle uyku sırasında yaşanmaktadır. Alt ve üst dişlerin birbirine istemsizce sürtmesi olarak tanımlanan bruksizm her 10 çocuktan 3’ünde görülebilir. 5 yaşından küçük çocuklarda daha fazla gözlemlenen diş gıcırdatmanın farklı nedenleri olsa da stres sorumluların başında yer almaktadır. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda dış ortama, okula uyum sağlama sorunu, evden ayrılma gibi etkenler çocukta strese zemin hazırlayarak diş gıcırdatma olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanında kardeş kıskançlığı, ev içerisindeki huzursuzluk,yeni arkadaşlar gibi durumlarda çocuklarda diş gıcırdamasına yol açabilmektedir.

Çocuğunuzun dişlerini kontrol ettirin

Çocuğunuzun veya bebeğinizin dişlerini gıcırdatmasının nedeni ağız içi yapısından kaynaklanabilmektedir. İlk olarak bir diş doktoruna giderek çocuğunuzun dişlerinin ve çene yapısının normal olup olmadığını kontrol ettirmek gerekir. Özellikle süt dişlerden kalıcı dişlere geçiş döneminde dişlerin birbirleriyle teması veya düzensizliklerde gıcırdatma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca çürükler, apseler, diş çıkarma süreci, kapanış bozuklukları, yüksek yapılmış dolgular gıcırdatmanın sebepleri arasında görülmektedir.

Reflü diş gıcırdatmaya yol açabilir

Çocukların okula başladığı dönemde şeker, çikolata ve fast food gibi gıdalarla ilişkisi daha fazla olabilmektedir. Size belki çok dolaylı gelebilir ancak reflü, bağırsak parazitleri dış gıcırdatmalara neden olabilir. Çocuğunuzda diş gıcırdatmayla birlikte uykuda ağzından salya geliyorsa bağırsak parazitleri birinci şüpheli olabilmektedir. Çocuğunuz biraz daha küçükse belirtiler konusunda daha dikkatli olmanız gerekir. İlgi çekmek için yaptığını zannettiğiniz dış gıcırdatmalar reflünün habercisi olabilir. Bebeğinizin yedikleri ağzına geldiğinde öksürerek, yüzünü buruşturarak bazen de dişlerini gıcırdatarak bunu size anlatmak isteyebilir. Bebeğiniz hem dişini gıcırdatıyor hem de yemek haricinde yutkunma hareketleri yapıyorsa reflü şüphesiyle doktora başvurmak gerekebilmektedir.

Bunların yanı sıra; kronik sinüzit, burun tıkanmaları, solunum yolları iltihabı, yetersiz ve sağlıksız beslenme, alerjik bozukluklar, hiperaktivite ve dikkat eksikliği çocuklarda dış gıcırdatmaya neden olabilmektedir.

Kendi kendine geçmesini beklemeyin

Çocuk ve bebeklerdeki diş gıcırdatmanın teşhisi çocuklardan çok ailelerin şikayetleri üzerine ortaya çıkmaktadır. Çocuğunuz diş gıcırdatıyorsa paniğe kapılmaya gerek yok ama bu sorunun kendi kendine geçmesini beklemek doğru değildir. Birçok rahatsızlığın neden olabildiği dış gıcırdatması tedavi edilmezse sebep olan rahatsızlığa göre ilerde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Gıcırdatmaya neden olan sorun diş kaynaklıysa; çocuklarda dişlerde aşınma, çürükler, çene eklemlerinde aşınma ile birlikte yapı bozukluklarına ve uyku problemlerine neden olabilir.

Nedene göre tedavi şekilleniyor

Çocuklarda yaygın bir problem olan diş gıcırdatma karmaşık dişlenme sonlanana ve bazen de ergenlik dönemi başlayana kadar devam edebilir. Bu döneme kadar diş gıcırdatmanın teşhis edilen sebepleri önemlidir. Reflü, psikolojik nedenler gibi sebepler ortadan kaldırıldığında daha erken dönemde diş gıcırdatmanın ortadan kalması beklenir. Çocuğunuz dişini gıcırdatıyorsa ilk olarak diş doktoruna gitmeniz gerekir. Diş doktorunun muayenesinin ardından gıcırdatma nedeni diş olarak belirlenirse buna uygun tedavi ile sorunun üstesinden gelinebilir. Gıcırdatma diş kaynaklı değilse doktorunuz sizi doğru kişilere yönlendirecektir.

Çocuğunuz diş gıcırdatmaya neden olan bütün etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra sıkmaya yine de devam edebilir. Bu durum rahatsızlık verecek derecede ise ağız içerisine ufak bir aparey hazırlanarak gıcırdatma sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.

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