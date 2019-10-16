Cilt kuruluğuna KinGirls Who Cares? Hydrate-it Yüz Maskesi ile Savaş Açın!

Mevsim geçişleriyle birlikte cildimiz olumsuz etkilenerek çeşitli cilt problemleri baş gösteriyor. Sonbaharın gelmesiyle cilt kuruluğu problemi ortaya çıkıyor. Cilt kuruluğunu engellemek için cildi bolca nemlendirmek gerekiyor, Uzakdoğu’nun efsanevi kağıt maskeleri ise hayat kurtarıyor

Tayvan’ın en sevilen markası KinGirls, soğuğun cildimizdeki olumsuz etkilerini minimuma indirmek için ekstra nem bakımı sağlayan Who Cares? Hydrate-it yüz maskesini öneriyor.

Pamuk gibi yumuşacık bir cilt için: Hydrate-it yüz maskesi

Who Cares? Hydrate-it yüz maskesi hyalüronik asit, tahiti gardenyası ve üzüm yaprağından oluşan güçlü içeriği ile ciltte adeta nem bombası etkisi yaratıyor. Aynı zamanda yatıştırıcı özelliğiyle de cildi rahatlatıyor. Hydrate-it maske sadecece 15 dakikada kurumuş cildin susuzluğunu gidererek cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

KinGirls Who Cares? Hydrate-it yüz maskesi sadece Watsons mağazalarında!

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