Cerebral palsy’li çocuklarda Ağız ve diş sağlığı bakımı ile yaşam kalitesi artar!

Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülen fiziksel engellik türüdür. Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı almaktadır.

Cerebral Palsy vücuttaki tüm motor aktiviteleri etkilediği için ağız-yüz bölgesinde de motor fonksiyon kayıplarına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak da çiğneme, yutkunma ve ortodontik bozukluklar, diş çürüğü, diş eti rahatsızlıkları, dişlerde erozyon, diş gıcırdatma, travma sıklığının artması gibi oral problemler ortaya çıkar. Sağlıklı bireylerin yüzde 85 -90′ında ağız ve diş sağlığı sorunları yaşanırken, bu oranın özel bireylerde neredeyse yüzde 100′ e yakın olduğunun görüldüğüne dikkat çekilerek şu tavsiyelerde bulunuyorlar:

“Aileler, Cerebral Palsy’li çocuklarda genel sağlık problemleri ile uğraşılırken ağız ve diş sağlığının göz ardı edilebiliyorlar. Cerebral Palsy Türkiye olarak aileleri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriyoruz. Çünkü engelli hastalar, ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda yer alırlar. Özel bireylerde sıklıkla karşılaşılan ağız diş sağlığı problemleri, diş etlerinde kanama, çürük dişler, kötü ağız kokusu, yutma problemleri, salya akıtma problemleridir. Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı sorunları ağız ve diş yapısı, fiziksel kısıtlamalar, özel diyetler ve beslenme ve ilaçlar nedeniyle daha sık görülür ve bu nedenle ağız diş sağlığını çok önemsiyoruz.Bu çocuklarımızın genel anestezi altında ağız ve diş sağlığı tedavileri mümkün ancak bu uygulamaların mutlaka tam donanımlı bir ameliyathane ve genel anestezi uzmanı gözetimi altında olmalıdır.”

Ailelere öneriler nelerdir?