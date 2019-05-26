Cep Telefonuyla Bunu Sakın Yapmayın!

Beyin tümörlerini önlemek için radyasyondan uzak durulması ve cep telefonu kullanımlarında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Selçuk Göçmen, “Kulaklıkla konuşun, uzun süreli konuşmalardan sakınıın, yastık altında veya baş ucunda cep telefonu ile uyumayın” dedi.



Beyinde tanımlanmış 130’dan fazla tümör olduğunu ve bu tümörlerin; iyi ve kötü huylu olarak ayrıldığını anlatan Doç. Dr. Göçmen, “Ailesel faktörler (genetik), radyasyon, hayvan virüsleri, fenol ve benzen bileşikleri ile uğraşan meslek grupları ve sigara içimi beyin tümörü riskini arttırıyor” diye konuştu.



ERKEKLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR



Beyin tümörünün erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Selçuk, “Baş ağrısı, kusma, bulantı, görme bozukluğu, bilinç bozulması, nöbet (epilepsi-sara krizi) geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük, sinirlilik, iştahsızlık, işitmede azalma, unutkanlık, konuşma ve anlamada yetersizlik, yazamama, dengesizlik, el ve ayaklarda büyüme gibi yakınmalardan biri ya da birkaçının görülmesi durumunda doktora başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.



İYİ HUYLU DEYİP GEÇMEYİN



İyi huylu tümörlerin de zaman zaman hayatı tehdit edecek durumlara neden olabildiğini savunan Doç. Dr. Göçmen, “Bazen çevresindeki önemli beyin damar ve sinir yapısına yapışarak ameliyatla tam çıkarılması mümkün olmayabilir ve yeniden ortaya çıkabilirler. Bazıları nadir de olsa kötü huylu tümöre dönüşebilir. Çevrelerindeki beyin dokusuna yayılım göstermedikleri (tümörün sınırları belirgin) için ameliyatla tam çıkarılabilme şansları yüksektir” dedi.



AMELİYAT, IŞIN VE İLAÇ



Beyin kanserlerinin çoğunu kontrolsüz anormal çoğalma özelliği olan glial tümörlerin oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Göçmen, “Bu hücreler hızla büyüyüp çevrelerindeki sağlıklı dokuya uzanır, nadir de olsa omuriliğe, hatta vücudun diğer organlarına da yayılabilirler. Yaşam süreleri, tümörün patolojisi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) alıp almama durumuna ve hastanın yaşına bağlıdır” ifadelerine yer verdi.



Diğer kötü huylu tümörlerin metastatik tümörler olabileceğini, yani başka bir organdan sıçramış olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Göçmen, “Bu tümörler, vücudun başka yerindeki bir tümörün beyne yayılması sonucu oluşur. En fazla akciğer, meme, kalın bağırsak, mide, cilt ya da prostattan kaynaklanırlar. Kötü huylu beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri; ameliyat, biyopsi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisidir” açıklamasını yaptı.



Beyin tümörü cerrahisinde nöronavigasyonla birleşen özel ameliyat mikroskobu sayesinde daha küçük bir kesi ile artık tümörün en az hatayla maksimum düzeyde çıkarılmasının sağlanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Göçmen, şöyle konuştu: “Beyin ve sinir cerrahisinde hibrit ameliyathaneler ile en zor ve sorunlu kompleks ameliyatlar daha güvenle yapılabilir bir duruma geldi. Bu da hem hasta hem doktor için daha az cerrahi travma, daha küçük kesi, daha kısa süreli operasyon, daha az kan kaybı, daha az komplikasyon, daha az yatış, daha az maliyet gibi çok önemli avantajlar anlamına geliyor.”



CEP TELEFONLARINA DİKKAT!



Ailesel faktörlerin yapısının değiştirilemediğini vurgulayan Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Beyin tümörlerini önlemek için radyasyondan uzak durulmalı, cep telefonu kullanımlarında dikkatli olunmalı, kulaklıkla konuşulmalı, uzun süreli konuşmalardan sakınılmalı, yastık altında veya baş ucunda cep telefonu ile uyunmamalı” şeklinde öneride bulundu.



BAŞI AĞRIYAN NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?



Ağrı sürekli ve artan şiddette ise;

1. İlk kez ağrı 10 yaşın altında veya 50 yaşın üstünde ortaya çıkmışsa,

2. Daha önce mevcut olan ağrı şiddetlendiyse, şekli değiştiyse,

3. Baş ağrısı şimdiye kadar hayatında karşılaştığı en şiddetli ağrıysa ve ağrı kesicilere rağmen geçmiyorsa,

4. Konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, kol ve bacakta uyuşmalar, güçsüzlük (felç) gibi nörolojik semptomlar baş ağrısı ile birlikteyse,

5.Baş ağrısı hep aynı bölgede ise,

6. Sabah uyandığında baş ağrısı varsa ve kusma ile rahatlıyorsa.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)