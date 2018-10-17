Çay Demleme Şampiyonundan En İyi Çay Demleme Teknikleri

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. 'Çok iyi çay demlerim' diyenlerin bile bilmediği teknikleri aktaran en iyi çay demleme şampiyonu 'porselen ve bakır çaydanlık' tüyosunu verdi. İşte en iyi çay demleme teknikleri...

Rize Ticaret Borsası'nın düzenlenlediği ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında Gülhanım Delihasan birinci oldu. En iyi çay demleme tekniklerini anlatan Hülhanım Delihasan çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi tavsiyesinde bulundu. Gülhanım Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir" şeklinde tarif etti.





TÜRK ÇAYINI ÖZEL YAPAN ŞEY ÜZERİNE KAR YAĞMASI

Türk çayının en önemli özelliğinin üzerine kar yağması olduğunu ifade eden Delihasan, "Çay, karla bütün kış beslendikten sonra kesilir. Bundan sonra fabrikada geçirdiği aşamalar çok önemlidir. Fabrikalarda titizlikle işlenen çay tadı ve burukluğu ile müthiş bir tat elde eder. Rize'de yetişen çay; içeriği en zengin olan çaydır. Çay, tarladan başlayarak, fabrikasyon ve paket haline gelip dünya pazarına girene kadar adete bir çocuk gibidir. Bir çocuğa ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi yetişir. Çayda bir çocuk gibidir. Her aşamasında özen gösterilerek toplanması gerekir. Toprağımız çay konusunda çok bereketlidir. Çay bölgemizi geliştiriyor ve Türkiye'yi besliyor. Bu nedenle Türk çayı dünyada da rağbet görüyor" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA