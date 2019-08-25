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Canan Karatay yine yaptı yapacağını: Kurtlu elma yiyin

Beslenme önerileriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Karatay, kurtlu elmanın temizlenerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay yine yaptı yapacağını: Kurtlu elma yiyin

Beslenme önerileriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Karatay, kurtlu elmanın temizlenerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:46
Canan Karatay yine yaptı yapacağını: Kurtlu elma yiyin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalara imza attı. Karatay, sağlıklı bir yaşam için kurtlu elmanın kurtlardan temizlenerek yenilmesi gerektiğini söyledi.

"KURTLU ELMA YİYİN"
Evde yapılmış limonlu soğuk çay içilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, şunları kaydetti: "Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var. Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok. Kavun, karpuzlar çıkmaya başladığında hastalarımın ürik asitleri yükseliyor. Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Çok bilinenin aksine kırmızı et, yumurta, kuru fasulye veya protein ürik asidi yükseltmez. 'Yerseniz kurtlu elma yiyin' diyorum. Kurdu yemeden elmayı yesinler."

İmmün sistemi hastalıklarının en büyük sebebinin rafine şeker, un ve tuz olduğunu anlatan Karatay, doğal yağların hiçbir zaman hastalık yapmayacağını vurguladı.

TRANS YAĞLARA KARŞI UYARDI
İki türlü yağın hastalık yaptığını belirten Karatay, bu yağlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Bütün yağları aynı kefeye koymak doğru değil. Onu açıklamaya çalışıyorum. Trigliseritleri insan vücudunda şekerler ve un mamulleri yükseltir. Trigliseritler tehlikelidir. Bir de yapay olarak dışarıdan vücudumuza soktuğumuz trans yağlar var. Margarinler tehlikelidir. Margarinler 1950'den sonra Türk milletine arz edildikten sonra kalp hastalıkları, kanser hastalıkları artmıştır çünkü margarinlerde trans yağları vardır. Ayrıca doğal dediğimiz yağlarla kızartma yaparsak, çok ısıtırsak da orada da trans yağ meydana gelir."

Kanser, alzaymır, şeker hastalığı gibi birçok rahatsızlığa trans yağların neden olduğunu söyleyen Karatay, "Bunlara dikkat eder ve uzak durursak, vücudumuz kendini toparlar." dedi. Uykuya da değinen Canan Karatay, herkesin kendi vücudunu dinlemesi ve vücudunun ihtiyacına göre uyuması gerektiğini söyledi.

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