Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Canan Karatay Uyardı: İlaç Kullanmayın Onu yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programda Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti ve önemli önerilerde bulundu.

banner396

Canan Karatay Uyardı: İlaç Kullanmayın Onu yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programda Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti ve önemli önerilerde bulundu.

05 Nisan 2018 Perşembe 21:09
Canan Karatay Uyardı: İlaç Kullanmayın Onu yiyin

Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, burada yaptığı konuşmada önemli önerilerde bulundu.
 

Prof. Dr. Karatay yaptığı açıklamada, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." ifadelerini kullandı.

YAĞ VE KALSİYUM KAYNAĞI

Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. " diyerek peynir tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum. Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Canan KaratayPEYNİR FAYDALARIEZİNE PEYNİRİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan Menenjit Salgını Açıklaması Geldi (Menenjit Nedir , Belirtileri Nelerdir?)
Bakanlıktan Menenjit Salgını Açıklaması Geldi (Menenjit Nedir , Belirtileri Nelerdir?)
Akdeniz Üniversitesinde Salgın Korkusu: 8 Kişide Görüldü 4250 Kişi Aşı Oldu
Akdeniz Üniversitesinde Salgın Korkusu: 8 Kişide Görüldü 4250 Kişi Aşı Oldu
Bakan Demircan'dan Hacamat Açıklaması (Hacamat Nedir , Nasıl Yapılır , Faydaları Nedir?)
Bakan Demircan'dan Hacamat Açıklaması (Hacamat Nedir , Nasıl Yapılır , Faydaları Nedir?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim