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Canan Karatay İçin Danıştay'dan Şok Karar!.. Meslekten Men Edildi!..

Sık televizyonlarda gördüğümüz ve birçok insan önerilerine göre tedbir aldığı Canan Karatay hakkında Danıştay'dan dikkat çeken önemli bir karara imza atıldı. Televizyon programlarında insanların daha sağlık olması önerilerde bulunan ve bu yöntem bazı otoriterler tarafından oldukça eleştirilen Canan Karatay'ın 'Gebelikte şeker yüklemesi bebeği zehirleyerek hayatını tehlikeye atıyor' şeklindeki açıklaması nedeniyle Danıştay meslekten 15 gün men edilme cezası veren mahkeme kararını onadı.

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Canan Karatay İçin Danıştay'dan Şok Karar!.. Meslekten Men Edildi!..

Sık televizyonlarda gördüğümüz ve birçok insan önerilerine göre tedbir aldığı Canan Karatay hakkında Danıştay'dan dikkat çeken önemli bir karara imza atıldı. Televizyon programlarında insanların daha sağlık olması önerilerde bulunan ve bu yöntem bazı otoriterler tarafından oldukça eleştirilen Canan Karatay'ın 'Gebelikte şeker yüklemesi bebeği zehirleyerek hayatını tehlikeye atıyor' şeklindeki açıklaması nedeniyle Danıştay meslekten 15 gün men edilme cezası veren mahkeme kararını onadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:15
Canan Karatay İçin Danıştay'dan Şok Karar!.. Meslekten Men Edildi!..

Sık televizyonlarda gördüğümüz ve birçok insan önerilerine göre tedbir aldığı Canan Karatay hakkında Danıştay'dan dikkat çeken önemli bir karara imza atıldı. Televizyon programlarında insanların daha sağlık olması önerilerde bulunan ve bu yöntem bazı otoriterler tarafından oldukça eleştirilen Canan Karatay'ın 'Gebelikte şeker yüklemesi bebeği zehirleyerek hayatını  tehlikeye atıyor' şeklindeki açıklaması nedeniyle Danıştay meslekten 15 gün men edilme cezası veren mahkeme kararını onadı.

Üç yıl önce bir teelvizyon programında sarf edilen bu sözler nedeniyle harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 2 Ocak 2015 tarihinde Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet ederek konunun mahkemeye taşınmasını talep etmişti. İstanbul Tabip Odası yapılan şikayet sonrası mahkemeye başvurarak soruşturma açılmasını istemişti. Açılan soruşturmanın sonunda Mahkeme Canan Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma / 15 gün meslekten men edilme” cezasıyla cezalandırılmasına karar verimişti.

Canan Karatay verilen karara itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Canan Karatay bunun üzerine mahkeme kararının iptal edilmesi istemiyle 10 Ağustos 2016 tarihinde Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal edilmek üzere dava açtı. Fakat mahkeme disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip, “Disiplin cezası yerindedir” kararını verdi.

Canan Karatay’ın avukatı konuyu bu kez de yerel mahkeme kararının iptal edilmesi için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurdu ama buradan da Canan Karatay ve avukatının istediği karar çıkmadı. Canan Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürdü. Ancak Canan Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Canan Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten mencezasını onadı.

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Son Güncelleme: 30.07.2018 08:25
Anahtar Kelimeler:
Canan KaratayDanıştay
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