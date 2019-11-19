Burnundaki diş kökü 6 yıl sonra çıkarıldı!

Pamukkale ilçesinde oturan 19 yaşındaki Utku İyigün, burnundan sağlıklı nefes alamama şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Ali Yüksel tarafından yapılan muayenede hastanın burnunda kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi, ardından çekilen yüz tomografisinde ayrıca bir cisim olduğu belirlendi.

İyigün, burnundaki diş parçasının operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Dr. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın tomografisinde belirlenen yabancı cismi önce kalem kapağı sandıklarını söyledi.

‘Literatürde böyle vakalar çok az’

Yapılan ameliyatla hastanın tüm şikayetlerini giderdiklerini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Burnundaki yabancı cismi de çıkardık. Cisim, sol orta burun etine gömülmüş haldeydi. Cismi incelediğimizde diş kökü olduğu gördük. Literatüre de baktığımızda böyle vakanın çok az olduğunu gördük. Hastamızın başına bisiklet kazası sonucunda gelen bir olay. Diş, burunda 6 yıl boyunca kalmış, soluk borusuna ya da yemek borusuna kaçmayıp, enfeksiyon bile ortaya çıkarmaması bir şans."

İyigün ise 6 yıl önce bisikletle minibüse çarpması sonucu yüzünden yaralandığını, kazada diş kökünün aldığı darbe nedeniyle koptuğunu anlattı.

İyigün, "Burnumdan diş çıkınca çok şaşırdım. Nefes alamama şikayetiyle hastaneye geldim. Ameliyatın ardından burnumdaki cismin diş olduğunu öğrendim ve çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

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