Bozuk Diş Yapısı Mutsuzluk ve Depresyon Nedeni!

Gelişen teknolojilerle birlikte dişlerdeki bozukluklar konforlu ve acısız yöntemlerle kolayca düzeltilebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Aslı Tapan, “18- 24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” öncesinde, diş dizilim bozuklukları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı ve düzgün dişler görünümün önemli bir parçası

Dişler aslında insan sağlığının önemli bir parçası, ayrıca güzelliği bütünleyen ve tamamlayan en önemli ögelerinden biridir. Diş yapısı sorunlu insanlar gülerken ağızlarını kapatıp dişlerini göstermeden tebessüm etmeyi tercih ederler. Bu durum insanların sosyal ilişkilerini kısıtlayabilmektedir. Günümüzde sosyal medya çok yaygın olarak kullanılmakta ve bu ağlarda sürekli fotoğraf paylaşımı yapılmaktadır. Burada dişler ve gülümsenin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır.

Diş dizilimi bozuklukları en az zararla giderilmeli

Diş diziliminin bozuk olması, diş etlerinin fazla görünmesi ya da ön dişlerde olan çürükler insanları mutsuz etmektedir. Estetik kaygılar artık diş hekimliğinin her alanında yer almaktadır. Örneğin dişlerinde dizilim bozukluğu olan bir kişi bu durumun estetik tellerle giderilmesini isteyebilmektedir. Bütün bu işlemler yapılırken, diş bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmeli ve bozukluklar düzeltilirken dişe en minimal düzeyde müdahalede bulunulması gerekmektedir. Diş kesilmeden, diş minesine zarar verilmeden, dişler düz bir seri halinde dizilmeli ve bütün bu tedaviler hastanın beklentisini karşılayacak şekilde yapılmalıdır.

Estetik ortodonti diş dizilim bozukluklarında başarılı sonuçlar veriyor

Diş dizilim bozukluklarında estetik ortodonti çok güzel sonuçlar vermektedir. Tel takılmasına gerek kalmadan şeffaf plaklarla dizilim bozuklukları çözülebilir. Şeffaf plaklarda inisiyatif hastadadır. Ne kadar düzenli kullanılırsa sonuç o oranda başarılı olmaktadır. Aynı zamanda çenenin ve dişlerin arka tarafına takılan ortodontilerle de diş dizilimleri düzeltilebilmektedir. Bu teknikler diş dizilim bozukluklarında en yeni çözümler arasında yer alır. Eğer kişinin çürükleri de varsa diş dizilimi düzeltildikten sonra laminelerle veya estetik dolgularla çürük tedaviler yapılmaktadır.

Kişisel özelliklere en uygun gülüş tasarımı yapılmalı

Kişiye özel gülüş tasarımı yapılırken hastanın kişisel özellikleri de önemli yer tutar. Kişiyi mutsuz eden sebep belirlendikten sonra kişiye en uygun tasarım planlanmaktadır. Daha sonra hastanın beklentilerine ve yüz yapısına en uygun wax up’lar tasarlanarak dişlerin nasıl olacağını hastalara gösterilebilmektedir. Wax-up’larla hayal edilen dişlerin ve gülüşün nasıl olacağı uygulama yapılmadan önce görülerek, hastanın beklentileri tam anlamıyla karşılanabilmektedir. Burada önemli olan yüzün bir parçası olan ağız ve dişlerde hem sağlıklı hem de estetik bir görünüm elde edebilmektir.

Diş beyazlatma ürünü alırken mutlaka bir hekime danışın

Dişlerin sağlıklı olmasının en önemli göstergelerinden biri lekesiz ve beyaz olmalarıdır. Birçok insan bu sebeple marketlerden ve eczanelerden temin ettikleri diş beyazlatma ürünlerini bilinçsizce kullanarak dişlerine zarar verebilmektedir. Bu ürünler dişlerde geçmeyen hassasiyet problemlerine, çizilmiş diş minesi problemlerine neden olabilmektedir. Diş beyazlatma işlemlerinin dişlere zarar verilmeden hekim kontrolünde yapılması ve diş beyazlatma ürünleri alınırken mutlaka bir diş hekimine danışılması gerekmektedir. Diş hekimi tarafından yapılan beyazlatma işlemi ara seanslarla birlikte 8 ayda bir yaptırılabilir. Kişinin beslenme alışkanlıkları da bu süreye etki etmektedir. Çok fazla çay, kahve, sigara, kuşburnu ve yeşil çay tüketen kişilerde dişler renklenmeye açık hale gelmektedir. Bu sebeplerden diş beyazlatma işlemleri ara seanslarla birlikte tekrarlanmalıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA