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Boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel’in yakınları hastane önünde eylem yaptı. Yakınları olayla ilgili başka tutuklamaların da olması gerektiğini söylerken, küçük Ezel’de hastanede çekilen videosunda "Ben yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Hayallerimi yapmak istiyorum. Bana yardım edin" diye seslendi.

Boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel’in yakınları hastane önünde eylem yaptı. Yakınları olayla ilgili başka tutuklamaların da olması gerektiğini söylerken, küçük Ezel’de hastanede çekilen videosunda "Ben yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Hayallerimi yapmak istiyorum. Bana yardım edin" diye seslendi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
Boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkmış, kavga sırasında da fırtlatılan bir makas 13 yaşındaki Ezel Erdem’in boynuna saplanmıştı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun felç kaldığı öğrenilmişti. Olayla ilgili 1 kişinin tutuklanmasını yetersiz bulan ve Ezel’in yürüyebilmesi için yetkililerden yardım isteyen yakınları ve sevenleri hastane önünde eylem yaptı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup üyeleri "Ezel için adalet" sloganları attı, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri dövizler taşıdı. Olay sırasında Küçük Ezel’in yanında olan teyzesi Yaprak Topçu, olayla ilgili 1 kişinin tutuklanmasının yeterli olmadığını tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Topçu, "Ezelimiz yürüyemiyor felç kaldı. Bunu yapanların tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Kim yardım edebiliyorsa bize destek olmasını istiyoruz. Tek istediğimiz Ezel için adalet. Her iki taraftan da şikayetçiyiz. Bir kişinin tutuklanması bize yeterli gelmiyor. Karşı taraftan da şikayetçiyiz ama karşı taraf tutuklu değil. Biz her iki taraftan da şikayetçiyiz. Kavgaya sebep olan serbest. Ezelim şu anda korkuyor. Kabus görüyor ve her seferinde kalkıp ağlıyor. ’Anne makaslı biri bana doğru geliyor’ diyor. Biz kızımızın içi rahat olsun istiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, yürüyemiyoruz. Biz bunun için bir şeyler yapılsın istiyoruz" dedi.

Ezel’in sağlık durumuyla ilgili de konuşan Topçu, "Şu an sağlık durumunda göğüsten aşağısı yok. İç organlarında da sıkıntı var. Kalbe de zarar vermiş. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyor. Sadece nefes alabiliyor ama felç. Doktorlar, ’Tıbben yapılacak bir şey yok’ diyor bize. ’İleriki zamanlarda bir umut belki’ diyorlar. Ezel’e felç olduğunu söylememişler. Biz de belli ettirmiyoruz çünkü şu an bile üzülüyor. Onu söylersek psikolojik olarak çok kötü olur. Zaten kabuslarında görüyor" diye konuştu.  

EZEL: BANA YARDIM EDİN

Küçük Ezel de hastane odasında yetkililere "Ben yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Hayallerimi yapmak istiyorum. Yapanlar bunun cezasını çeksin. Sesimi duyurmak istiyorum. Bana yardım edin" diye seslendi.

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