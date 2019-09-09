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Böbrek Kanserine Neden Olan 8 Risk Faktörü

Böbrek kanseri böbreklerde kötü huylu hücrelerin büyümesi sonucu oluşuyor ve son yirmi yılda, dünya çapında böbrek kanseri vakalarının sayısı giderek artıyor. Son evrelere kadar nadiren belirti veren böbrek kanserinin nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Obezite, sigara tüketimi ve yüksek tansiyon gibi nedenlerin yol açtığı düşünülen böbrek kanserinden korunmak için ise diğer kanser türlerinde olduğu gibi risk faktörlerini azaltmak gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, böbrek tümörleri ve tedavi yöntemi hakkında bildi verdi.

Böbrek Kanserine Neden Olan 8 Risk Faktörü

Böbrek kanseri böbreklerde kötü huylu hücrelerin büyümesi sonucu oluşuyor ve son yirmi yılda, dünya çapında böbrek kanseri vakalarının sayısı giderek artıyor. Son evrelere kadar nadiren belirti veren böbrek kanserinin nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Obezite, sigara tüketimi ve yüksek tansiyon gibi nedenlerin yol açtığı düşünülen böbrek kanserinden korunmak için ise diğer kanser türlerinde olduğu gibi risk faktörlerini azaltmak gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, böbrek tümörleri ve tedavi yöntemi hakkında bildi verdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:59
Böbrek Kanserine Neden Olan 8 Risk Faktörü

İleri yaş hastalığı olarak biliniyor

Böbrek tümörlerinin %90’ı kötü huylu olmasına rağmen böbrek içindeki bir tümör iyi huylu da olabilir. Son yirmi yılda, dünya çapında böbrek kanseri vakalarının sayısı giderek artmaktadır. Başka nedenlerle yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin daha sık kullanılmasıyla erken evrede daha fazla böbrek kanseri teşhis edilmektedir. Böbrek kanseri sıklıkla 60-70 yaşları arasında görülür ve erkeklerde iki kat daha yaygındır.

Böbrek kanserine yol açabilecek nedenlere dikkat!

Pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni de tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda bazı faktörlerin risk oluşturabileceği gösterilmiştir.

Bunlar;

1.İleri yaş, her kanser türünde olduğu gibi böbrek kanseri oluşumunda da önemli bir faktördür.

2.Tütün ve tütün ürünleri kullananlarda böbrek kanseri iki kat daha sık görülür. Günlük tüketilen miktar arttıkça ve tüketim süresi uzadıkça risk daha da yükselir.

3.Özellikle kadınlarda görülen obezite kansere yakalanma riskini artırır.

4.Yüksek tansiyon hastalarında üç kat daha sık görülmektedir.

5.Böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz uygulanan hastalarda böbrek kistleri ve böbrek kanserleri daha sık görülür.

6.Kalıtımsal bazı hastalıklar ile doğan kişilerde böbrek kanseri gelişme riski belirgin şekilde artar. Bu hastaların ve ailelerinin yakın takibi önerilir.

7.Daha önce tedavi amacıyla radyasyon tedavisi uygulanmış ya da başka bir sebeple radyasyona maruz kalmış kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüksektir.

8.Çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun endüstrisi çalışanları ve asbeste maruz kalanlarda böbrek kanseri riski artar.

Yüksek tansiyon kanserin habercisi olabilir

Böbrek kanserleri erken evrede nadiren şikayetlere yol açmaktadır. Rastlantısal olarak saptanan böbrek kanserlerinin tedavisi daha kolaydır ve kanserden tamamen kurtulma olasılığı yüksektir. İleri evre böbrek kanserlerinde hastaların ancak %6-10’unda idrarda kanama, yan ağrısı ve ele gelen kitle gibi şikayetler ortaya çıkar ve hastalığın ilerlediğini gösterir. Hastaların %30’unda yüksek tansiyon, kansızlık,ateş, yorgunluk, kilo kaybı gibi şikayetler görülür.

Ameliyat esnasında kas zarar görmüyor

Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem cerrahidir. Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitlenin böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin tamamı ya da sadece kitle kapalı yöntemle alınır. Açık olarak yapılan böbrek ameliyatlarında bel bölgesindeki kasların çoğunun kesilmesi gerekmektedir. Laparoskopik yani kapalı ameliyatlarda ise hiçbir kasın kesilmesine gerek yoktur. Çünkü karın boşluğuna ince tüplerle girilerek kasların arasından onlara zarar vermeden böbrek ameliyatı yapılmaktadır. Hastanın iyileşme süreci hızlıdır ve normal yaşantısına ameliyattan birkaç gün sonra rahatlıkla dönebilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek kanserine neden olan risk faktörü
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