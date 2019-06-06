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"Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor"

Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Cinsel performansını artırmak isteyenler kimyasal yerine artık bitkisel ilaç kullanıyor" dedi.

"Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor"

Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Cinsel performansını artırmak isteyenler kimyasal yerine artık bitkisel ilaç kullanıyor" dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:24
"Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor"

1- Türkiye’de son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir kesim tarafından “alternatif tıp" ifade edilen aktarlara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor.

2- Güzelleşmek, ağırlarından kurtulmak, cinsel performansını arttırmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu umutla soluğu aktarlarda alıyor. Aktarlar yaptıkları karışımlarla vatandaşların cinsel performansını arttırmasına yardımcı olduğunu iddia ederken, çocuk sahibi olmayanları da çocuk sahibi yaptığını öne sürüyor.

3- "Ben bu işi üçüncü kuşak olarak yapmaktayım. Bursa'daki dükkanımızda 1960 yılından itibaren şifa dağıtıyoruz. Eczanelerden alınan ilaçlar tamamen sentetik ürünler, insanlar bunun farkına vardı. Bu ilaçlar hastalığı iyileştirme yönünde değil, iyileştirmek yerine hastalığın üzerini kapatıyor. Sadece hastalığı durduruyor. Kökünden bitirmiyor.

4- Şeker ve tansiyon hastaları senelerce ilaç kullanıyor, çözüm yok. Ama bitkisel ürünlerde tedavi edici özellikler var. Bunları doğru yerde, doğru şekilde kullanmak lazım. Bu iş de uzman güvenilir yerlerden almak gerekir. Bitkisel ilaçlara çocuğu olmayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Erkek'de veya bayanda problem olabiliyor.

5- Çocuğu olmayan çiftler için özel bitkisel karışım hazırlıyoruz. Bu karışımı tüketen çok sayıda çift çocuğumuz oldu diye bize teşekküre geldi.”

 

6- Cinsel performansını artırmak isteyenlerin soluğu aktarda aldığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

7- ”Cinsel gücü arttırıcı ürünlerin eczanelerde kimyasalları var ama vatandaşlar bu ürünleri kalp krizi geçirmemek için tercih etmiyor. Cinsel gücü arttırmak için vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Bitkisel ürünlerde kimyasallarda olduğu gibi ölüm tehlikesi yok.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.06.2019 13:38
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bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor
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