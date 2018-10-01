'Bir şeyin yok' dediler... Zeynep öldü

Olay Trabzon'a bağlı Dernekpazarı ilçesinin Yenice mahallesinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, dün arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önünde bisiklet süren 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi, bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Acı içinde kıvranan ve yerden kalkamayan Zeynep'in yardımına arkadaşları ve mahalleli koştu. Kaza sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Zeynep, doktorlar tarafından “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderildi. O gece Zeynep tekrar rahatsızlanınca ailesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürdü. İç kanama geçirdiği anlaşılan ve hemen ameliyata alınan Zeynep doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızlarının ölümüyle sarsılan baba Mehmet Çiftçi ve anne Fatma Çiftçi büyük üzüntü yaşadı.

Baba Mehmet Çiftçi, olay hakkında “Dengesini kaybedince bisikletten düşmüş. Arkadaşları ve mahalleli yardım etmiş. Ölümüyle kahrolduk. Acının tarifi yok” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri olaydan sonra idari yönden inceleme başlatırken, ailenin şikayetçi olması durumunda ise adli olarak konunun soruşturulacağı öğrenildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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