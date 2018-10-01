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'Bir şeyin yok' dediler... Zeynep öldü

Trabzon’a bağlı Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşüp hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderildikten sonra tekrar fenalaşınca kaldırıldığı bir başka hastanede yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

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'Bir şeyin yok' dediler... Zeynep öldü

Trabzon’a bağlı Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşüp hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderildikten sonra tekrar fenalaşınca kaldırıldığı bir başka hastanede yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
'Bir şeyin yok' dediler... Zeynep öldü

Olay Trabzon'a bağlı Dernekpazarı ilçesinin Yenice mahallesinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, dün arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önünde bisiklet süren 8 yaşındaki Zeynep Çiftçi, bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Acı içinde kıvranan ve yerden kalkamayan Zeynep'in yardımına arkadaşları ve mahalleli koştu. Kaza sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Zeynep, doktorlar tarafından “Bir şeyi yok” denilerek evine gönderildi. O gece Zeynep tekrar rahatsızlanınca ailesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürdü. İç kanama geçirdiği anlaşılan ve hemen ameliyata alınan Zeynep doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızlarının ölümüyle sarsılan baba Mehmet Çiftçi ve anne Fatma Çiftçi büyük üzüntü yaşadı.

Baba Mehmet Çiftçi, olay hakkında “Dengesini kaybedince bisikletten düşmüş. Arkadaşları ve mahalleli yardım etmiş. Ölümüyle kahrolduk. Acının tarifi yok” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri olaydan sonra idari yönden inceleme başlatırken, ailenin şikayetçi olması durumunda ise adli olarak konunun soruşturulacağı öğrenildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 01.10.2018 18:37
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