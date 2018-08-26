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Bilim İnsanları Cevapladı: Günde Bir Kadeh Alkol Faydalı mı?

Günde bir kadeh alkolün sağlık için faydalı olduğu tezi ile ilgili yüzlerce haber yapıldı. Ajanslar 1 kadeh alkolün sağlığa faydalarını sıraladı ancak yeni bir bilimsel bir araştırma yapan bilim insanları bu tezi yalanlandı. Dünyanın saygın tıp dergisi olarak kabul edilen Lancet'de yayımlanan bir araştırmada alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığına vurgu yapıldı.

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Bilim İnsanları Cevapladı: Günde Bir Kadeh Alkol Faydalı mı?

Günde bir kadeh alkolün sağlık için faydalı olduğu tezi ile ilgili yüzlerce haber yapıldı. Ajanslar 1 kadeh alkolün sağlığa faydalarını sıraladı ancak yeni bir bilimsel bir araştırma yapan bilim insanları bu tezi yalanlandı. Dünyanın saygın tıp dergisi olarak kabul edilen Lancet'de yayımlanan bir araştırmada alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığına vurgu yapıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:59
Bilim İnsanları Cevapladı: Günde Bir Kadeh Alkol Faydalı mı?

Günde bir kadeh alkolün sağlık için faydalı olduğu tezi ile ilgili yüzlerce haber yapıldı. Ajanslar 1 kadeh alkolün sağlığa faydalarını sıraladı ancak yeni bir bilimsel bir araştırma yapan bilim insanları bu tezi yalanlandı. Dünyanın saygın tıp dergisi olarak kabul edilen Lancet'de yayımlanan bir araştırmada alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığına vurgu yapıldı.

BBC Türkçe'nin hazırladığı habere göre, saygın tıp dergisi olarak kabul edilen Lancet'de yayımlanan araştırmada, her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2,8 milyon civarında ölüm yaşandığı belirtildi.

Alkolü tamamen bırakmanın en sağlıklı çözüm olduğunu belirten araştırmada, her yıl erkeklerin % 7'sinde, kadınların ise % 2'sinde alkol ile bağlantılı  ölümlerin gerçekleştiği ifade edildi.

15 ila 49 yaş arasındaki kişilerde ölüm, sakatlık ve diğer hastalıkların temel nedenlerinden bir tanesinin alkol içmek olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan bazı araştırmalarda belirli bir miktar alkol tüketmenin sağlığa iyi gelebileceğinin ifade edilmesine rağmen rağmen, yeni araştırma alkolün zararlarının bu yararları bertaraf ettiğini söylüyor.

1990 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce diğer araştırmadan yararlanan araştırma yayınında, günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve tüberküloz riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 7'ye çıkardığı aktarıldı. Araştırmanın yazarlarından Dr. Emmanuela Gakidou, "Günde bir iki kadeh içki içmenin sizin için iyi olduğu fikri sadece bir basit bir efsane, bu çalışma bu efsaneyi tuzla buz ediyor." açıklaması yaptı.

Araştırmanın bir diğer yazarı King's College London'dan Robyn Burton ise bu araştırma sonunda elde edilen verilere göre 'alkolün dünya çapında kocaman bir sorun' olduğunun ıspatlandığını söyledi.

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Son Güncelleme: 26.08.2018 15:53
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bilim insanları cevapladı günde kadeh alkol faydalı
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