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BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI ERİTMENİN SIRRI AKTİF YAŞAMDA SAKLI

Bel ve göbek çevresinde bulunan yağlar erimesi zor olan yağlardır. Uzun süreli sporun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir kaç kuralla bu bölgelerdeki yağlardan kurtulmak mümkün. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, bel çevresinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olacak üç ipucunu bizler için sıraladı.

BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI ERİTMENİN SIRRI AKTİF YAŞAMDA SAKLI

Bel ve göbek çevresinde bulunan yağlar erimesi zor olan yağlardır. Uzun süreli sporun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir kaç kuralla bu bölgelerdeki yağlardan kurtulmak mümkün. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, bel çevresinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olacak üç ipucunu bizler için sıraladı.

13 Ağustos 2019 Salı 12:11
BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI ERİTMENİN SIRRI AKTİF YAŞAMDA SAKLI

Kadın ve erkeklerin en büyük problemlerinden biri de göbek bölgesinde biriken yağlar. Daha güzel ve estetik bir görüntüye kavuşmak için bu bölgedeki yağlardan kurtulmak oldukça önemli. İşin sıkıntılı tarafı, göbek yağları eritilmesi en zor bölgelerden biri ama elbette imkânsız değil. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmanın yollarını şöyle sıraladı:

Aktif olmak için zaman yaratın

Her ne kadar gevşek bir karından kurtulmanız mümkün olmasa da, genel anlamda egzersizin faydalarını göz ardı etmemelisiniz. Her gün fiziksel aktiviteye zaman ayırırsanız, kısa zamanda vücudunuzda genel bir sıkılaşma olduğunu fark edeceksiniz. Eminim daha önce defalarca duymuşsunuzdur: aktif bir yaşam sürdürmek ve fiziksel olarak formda olmak, günlük yaşamda maruz kaldığınız stresi de azaltmanın mükemmel bir yoludur.

Nefes egzersizleri yapın

Burnunuzdan nefes alıp karnınızı şişirdikten sonra ağızdan vermek suretiyle bilinçli nefes alıp vermek için egzersizler yapın. Çalışmaya ara verip, 5-10 defa bilinçli nefes aldığınızda zihniniz rahatlar ve yenilendiğinizi hissedersiniz. Stresin sizi esir alıp gün sonunda bitkin düşmenize yol açmasına izin vermeyin. Bu nefes tekniğini aklınıza geldikçe uygulayın. Vücudunuzla ve nasıl görünmesini istediğinizle ilgili düşünmeye zaman ayırın. Bu bilinçli teknik, kurabiye yemekten vazgeçip spor salonuna gitmeye karar vermeniz için size yardımcı olabilir.

Omuzlarınızı arkaya atın ve karnınızı içeri çekin

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersiniz? Ofis koltuğunuzda veya telefonla konuşurken basit esneme egzersizleri yapabilirsiniz. Otururken veya ayakta dururken 30 saniye süreyle karnınızı içeri çekmek, mide kaslarınızın güçlenmesini sağlar. Bir dakikanız varsa, bu süreyi dik durup omuzlarınızı arkaya atarak dik yürümek için harcayın. Duruşunuzu düzeltmek daha çevik ve formda hissetmenize de yardımcı olur.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.08.2019 12:19
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