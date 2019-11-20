Bel Ağrınızın Geçmesini Günlerce Beklemeyin!

Tek sebebi fıtık olmayan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen bel ağrılarından ameliyat olmadan girişimsel tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkün olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan, bel ağrılarında uygulanan tedaviler hakkında bilgi verdi.

Bel ağrılarının yüzde 1,5-2’si ameliyat gerektiriyor

İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatının belirli bir döneminde bel ağrısı şikayeti yaşamaktadır ancak halk arasında bilinenin aksine bel ağrılarının tek sebebi fıtık olmayabilir. zorlanması, romatizmal rahatsızlıklar, iltihabi durumlar veya vücudun farklı bölgesindeki sıkıntılar belde ağrı olarak ortaya çıkabilir. Bel fıtığına bağlı olarak sinir kökünün etkilendiği durumlarda ağrının belde değil bacaklarda hissedilmekle beraber, bel fıtığının da içinde bulunduğu bel ağrılarının yaklaşık %1,5-2’sinde cerrahi tedavi gerekmektedir.

Ağrı ve güç kaybı görülebilir

Bel ağrıları ihmal edilmemeli ve zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Şiddetli başlayan kişiyi hareketsiz bırakan, nefes alındığında dahi zorlanmaya neden olan, günlük hayatı sürdürmekte zorluğa neden olan ağrılarda bir uzmana başvurulması önemlidir. Bunun yanında çok şiddetli hissedilmeyen kişinin hayatını çok etkilemeyen ancak 2-3 gün süreyle geçmeyen bel ağrıları, daha önce yaşanan bel ağrısından farklı bir ağrının yaşanması durumunda, güç kaybı ya da bacaklarda his sorunu olduğunda hastaların zaman kaybetmemesi gerekmektedir.

Tedavi ağrının sebebine göre uygulanıyor

Bel ağrılarında ağrının nedeni çok farklı olabileceği için tedavi şekli de buna göre değişebilmektedir. Tedavide doğru bir yol izleyebilmek için doktor muayenesi ile radyolojik görüntülemelerin örtüşmesi gerekmektedir. Bel ağrılarında; fizik tedavi, nöroloji, cerrahi hatta psikiyatri gibi farklı branşlar tedavi uygulayabilir. Önemli olan sorunun kaynağının belirlenmesidir. Girişimsel tedavi yöntemleri; bel fıtığı hastaları, ameliyata uygun olmayan hastalar, fıtık harici gelişen ağrılar veya ileri yaş grubu hastalar gibi geniş bir yelpaze gurubunda kullanılabilir. Özellikle dinlenirken geçen ancak yüklenildiği zaman artan bel ağrılarında girişimsel yöntemlerle yapılan tedaviler daha olumlu sonuçlar verir. Ameliyathane ortamında ve hastalar uyanıkken uygulanan girişimsel tedavilerde yaşanan soruna göre uygulanan yöntem farklılık gösterebilir.

Tek seansta ağrılardan kurtulabilirsiniz

Bel ağrılarında hastanın durumuna göre epidural steroid enjeksiyonları, faset eklem enjeksiyonları, sakroiliak eklem enjeksiyon, radyofrekans uygulamaları, disk enjeksiyonları gibi girişimsel tedavi yöntemleri uygulanırken; bu yöntemlerde komplikasyon oranları düşüktür. Hastalar işlemden sonraki gün sosyal hayatlarına dönebilirken bazen tek bir enjeksiyon sonrası bile hastalar tamamen düzelmektedir.

Bel ağrıları için uygulanan girişimsel işlemler

Epidural steroid enjeksiyonları: Fıtığın sıkıştırdığı sinir kökünü rahatlatmak amacı ile fıtığın olduğu yere gerekli ilaçlar enjekte edilir. İşlem röntgen ışınlarının rehberliğinde gerçekleştirildiği için ilaç tam da problemin olduğu yere uygulanabilir. Uygulama sonrası hastalar yaklaşık 1 saat gibi gözetim altında kaldıktan sonra evlerine gönderilirler. Enjeksiyon sonrası bacaklarda bir miktar duyu değişiklikleri olabileceğinden aynı gün hastaların otomobil kullanılması önerilmez. Bunu dışında hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler.

Faset eklem enjeksiyonları: Omurganın arka bölümünde bulunan iki taraflı eklemlerin içine gerekli ilaçlar enjekte edilir. Toplam işlem 20 - 30 dakika kadar sürmekte ve enjeksiyon sonrası hastalar günlük hayatlarına dönebilir. Daha uzun süreli fayda elde etmek için bu eklemlerin sinirine radyofrekans uygulaması da gündeme gelebilir.

Sakroiliak eklem enjeksiyon:Pelvis yani leğen kemiğinde bulunan iki taraflı eklemin içine gerekli ilaçlar enjekte edilir. Klinik muayenede ağrının bu eklemden kaynaklanabileceği düşünüldüğünde tanı ve tedavi amaçlı enjeksiyon yapılır. Toplam işlem 20 - 30 dakika kadar sürmekte ve enjeksiyon sonrası hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir.

Radyofrekans uygulamaları: Elektrik akımları ile dar bir alanda ısı yoluyla geçici olarak siniri devre dışı bırakır. Omurgada faset eklem ağrılarında ya da kök basısı olan durumlarda kullanılabilir. Radyofrekans uygulamalarından sonra yaşanan düzelme genellikle diğer uygulamalardan daha uzun sürelidir hatta kalıcı faydalar elde edilebilir. Ağrıya neden olan sinirler genellikle küçük sinirlerdir ve devre dışı bırakılmaları sorunlara sebep olmamaktadır.

Disk enjeksiyonları: Omurgaların arasındaki diskler içine yapılan enjeksiyondur.

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