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Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın!

Anne-babalara seslenen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ağzınızdaki bakteriler, mama yedirmeden önce aynı kaşık ile mamanın tadılması sonucu bebeğe bulaşır” diyerek açıklamada bulundu

Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın!

Anne-babalara seslenen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ağzınızdaki bakteriler, mama yedirmeden önce aynı kaşık ile mamanın tadılması sonucu bebeğe bulaşır” diyerek açıklamada bulundu

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın!

Hem annelere, babalara hem de yeni evlenecek çiftlere seslenen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ailelere diş kontrollerini ihmal etmemelerini önerdi.

Pertev Kökdemir “Bebek sahibi olma düşünceniz varsa annenin ve babanın ağız ve diş sağlığı çok önemli. Tabii ki genetik geçiş ile birçok diş hastalığı ve diş eti hastalığı sonraki nesillerde görülebilir ancak dişlerine çok iyi bakan kişilerde bu risk en az seviyede olacak” dedi.

BEBEKLERİN AĞZI STERİLDİR

Bebekler doğdukları zaman ağızlarının tamamen steril olduğunu dile getiren Pertev Kökdemir, “Hiçbir çürük oluşturucu veya diş etine sebep olabilecek bakteri bebeğin ağzında yoktur. Bu bakteriler zaman içinde öpme, aynı çatal-bıçağın kullanılması veya bebeğe mama yedirmeden önce aynı kaşık ile mamanın tadılması sonucu bebeğe bulaşır. Bebeklerin ve çocukların da ağız ve diş bakımı iyi yapılırsa çürük ve diş eti hastalığı riski minimumda kalacaktır. Ancak anne ve baba evlenmeden önce ağızlarını tamamen sağlıklı hale getirirlerse aile fertlerine kendilerinden bulaşabilecek bakteri miktarı da en alt seviyede olacak, çürük ve diş eti hastalığı riski çok azalır” diye konuştu.

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