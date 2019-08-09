Bayramda etin yanında sebze de tüketilmeli

Kırmızı et proteinden zengin olmasının yanı sıra demir, çinko, selenyum, B1, B6, B12, D vitamini gibi önemli besin öğelerini içerdiğini ve vücut için önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği nedeniyle tüketim miktarı ve sıklığı kontrol altında olmalı” dedi. Etin vücutta, mide ve bağırsaklar tarafından sindirilmesinin önemini belirten Örnek, “Kurban Bayramı’nda hayvan kesildiği anda etin pişirilmesi, ölüm sonrası katılığı nedeniyle sert ve sindirimi zor olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, ishal veya kabızlığa neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Günlük et tüketimi 150 gramı geçmemeli

Eti olgunlaştırmak, yumuşak, lezzetli ve kolay sindirilebilir hale getirmek için güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15°C) 3-4 saat dinlendirmek gerektiği önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sonrasında 4°C’de buzdolabında 24 saat bekleterek istediğimiz sonucu alabiliriz. Pişirme sırasında ise görünen yağlar ayırılmalı, kuyruk yağı gibi ekstra yağ ekleyerek et pişirilmemeli” dedi. Etin haşlama, ızgara şeklinde, fırında veya kendi yağında kavurarak pişirilebileceği önerisinde bulunan Tuba Örnek, “Izgara şeklinde pişirirken et ateşten kömürleşmeyecek mesafede tutulmalı ve günde 150 gramı aşmayacak ölçüde tüketilmeli” açıklamasında bulundu.

Eti sebzelerle birlikte tüketin

Kurban Bayramı’nda etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesinin demir, çinko, magnezyum emilimini arttırdığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sebze, tam tahıllı ekmek, salata eşliğinde tüketilen et porsiyonu kontrollü ve çeşitli bir öğüne olanak sağlar. Ağır tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları tercih edersek sağlıklı ve keyifli bayram geçirebilirsiniz” dedi.

Çözülen et yeniden dondurulmamalı

Etin önce serin bir ortamda, sonra 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra depolanmak istenen kısmının artık dondurucuya yerleştirilebileceği önerisinde bulunan Tuba Örnek, “Kıyma halinde ya da parçalara ayrılmış olan etleri buzdolabı poşetleri yardımıyla tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurun ki sonra pişirmek istediğinizde ihtiyacınız kadar çözdürebilesiniz. Etler -18 °C de derin dondurucuda 4-6 ay süreyle korunabilir. Gıda güvenliği açısından çözdürdüğünüz etleri kesinlikle tekrar dondurmayın” açıklamasında bulundu.