Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? Yan Etkisiz Mucize Çözümler!

Baş ağrısından kurtulmak için binlerce yöntem deniyoruz. Çünkü baş ağrısı yaşam kalitemizi oldukça düşüren bir etken. Baş ağrısı çekmeye başladığınızda saatlerce veya günlerce devam edebilen çok çeşitli ağır problemler yaşayabiliyorsunuz. Aile hayatınız ve iş hayatınız oldukça kötü şekilde etkilenebiliyor. Bazılarımız serum veya iğne tedavisi ile ancak kendine gelebiliyor.

Peki Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ihlamur çayı,

Papatya çayı,

Lavanta çayı,

Kediotu bitkisi,

Sarı kantaron.

Bu bitkilerden hazırlayacağınız çaylarla baş ağrısından hiçbir yan etki olmadan kurtulmanız mümkün. Çay hazırlarken dikkat etmeniz gereken nokta suyu kaynattıktan sonra suyu 5-6 dakika bekletmeniz ardından bitkiyi suya atmanız ve demlenmesi 3-4 dakika tekrar beklemenizdir. Çayınız içilmeye hazır.

Bu adımları doğru şekilde ilerlettiğiniz taktirde baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Eğer baş ağrınızın sebebi migren veya sinüzit ise:

zencefil,

meyan kökü,

okaliptüs,

yeşil çay,

nane.

Bu bitkileri çay olarak tüketebileceğiniz gibi çoğunun yağı da ağrıyan bölgelere masajla yedirilerek ağrının giderilmesine yardımcı olacaktır.

Bu önerilerin tedavi edici özelliklerinin yanı sıra önleyici olabildiğini de unutmayınız. Her gün bir bardak bu çayları içmenin bir zararı olmayacağı gibi vücudunuzdaki başka problemlerin tedavisine yardımcı olabileceği gibi oluşması muhtemel hastalıklardan sizi koruyabilir.