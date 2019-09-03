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Baş ağrısı diş hastalıklarının habercisi olabilir...

Başımız ağrıdığında genellikle ilk yaptığımız ağrıyı gidermek için ecza dolabından ağrı kesici almak ya da konuyla ilgili doktora gitmek olduğunu ifade eden Dt.Pertev Kökdemir, eğer sorun devam ederse bunun sebebinin ağız-diş-çene bölgeniz ile ilgili olabileceğinden diş hekimine gitmenizin de gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Baş ağrısı diş hastalıklarının habercisi olabilir...

Başımız ağrıdığında genellikle ilk yaptığımız ağrıyı gidermek için ecza dolabından ağrı kesici almak ya da konuyla ilgili doktora gitmek olduğunu ifade eden Dt.Pertev Kökdemir, eğer sorun devam ederse bunun sebebinin ağız-diş-çene bölgeniz ile ilgili olabileceğinden diş hekimine gitmenizin de gerekebileceğini sözlerine ekledi.

03 Eylül 2019 Salı 09:00
Baş ağrısı diş hastalıklarının habercisi olabilir...

Baş ağrılarınızın gerçek nedeni dişlerin kapanış pozisyonunda birbirleri olan ilişkisindeki problemlerden kaynaklanabilir. Çeneler arası ilişkiye diş oklüzyonu denir.

Çene Eklemi(TME )bozukluğu, dengesiz oklüzyon varlığında ortaya çıkan nöromüsküler bir bozukluktur diyen Dt.Kökdemir, eklem, kafanın yan bölgesinden geçen sinir, kas ve kan damarlarında baskıya yol açtığında bunun baş ağrısı ve migrene sebep olabileceğini ifade etti.

Çoğu insan dengesiz oklüzyona sahip olmalarına karşın, bu sorunu bir şekilde tolere edebildikleri için asla semptom göstermezler. Ağrıdan şikayetçi olanların diş veya diş etleri direk etkilenmiş olabilir ve baş ağrısından ziyade diş kırıkları, dolgu, sallanan dişler ve nedensiz diş ağrısı gibi şikayetleri de olabilir. Dt.Pertev Kökdemir, eğer bu sorunlardan birinden şikayetçiyseniz hemen bir diş hekimine gözükmeniz gerekir açıklamasında bulundu.

Çene Eklemi, çenenin her iki yanından eşit desteğe ihtiyaç duyduğu için, çiğneme faaliyeti yalnızca tüm dişlerinizin tam ve doğru konumda olduğu zaman düzgün çalışması için tasarlanmıştır. Bu sebeple eksik dişler protez yada implant uygulamaları ile tedavi edilmelidir. Eğer dişlerinizde çok fazla çapraşılık varsa ya da tamamen yanlış bir kapanış konumundaysa, onları daha iyi konuma taşımak için şeffaf plaklarla veya diş telleri ile ortodontik tedavi de gerekebilir dedi.

Dt.Pertev Kökdemir, sabah kalktığınızda ilk hissettiğiniz, çenelerin arka köşelerinde gözlerinizin yanlarında, sinüs bölgesinde veya boyun ve omuzlardaki ağrı ise, en kısa zamanda hem baş ağrısı ve migren ile ilgili hekiminizi hem de diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz dedi.

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baş ağrısı diş hastalıklarının habercisi olabilir
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