Balonlar Meme Kanseri Farkındalığı İçin Uçuruldu

İzmir Özel Can Hastanesi 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde konun önemine dikkat çekebilmek adına, "Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği" düzenledi. Memekander, Kanserle Dans, Kadın Kuruluşları Birliği, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu gibi birçok dernek ve platformun katıldığı etkinlik, farklı ve yenilikçi sosyal sorumluluk projelerine imza atan Özel Can Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Meme kanseri tedavisi gören ve bu hastalıktan zafer ile çıkan hastaların da hazır bulunduğu etkinlik, Can hastanesi personeli olan ve meme kanseri olduğunu hastanede çalışırken öğrenen tıbbi sekreter Bilge Senem Yalvaç’ın video konuşmasıyla başladı. Yalvaç, erken tanının önemine vurgu yaptı.

MORAL VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Memekander Derneği Başkanı, aynı zamanda da meme kanseri tedavisi gören Çiğdem Beşkardeş ise tecrübelerini paylaştı. Beşkardeş, “Erken tanı hayat kurtarıyor. Bu hastalığın tedavisinde moral ve destek çok önemli”dedi. ’Bir Kanser Hikayesi ve Aforizmalar’ kitabıyla tanınan ve annesini kaybettiği için her fırsatta erken tanının önemine değinen Doç. Dr. Engin Deniz Eriş moral ve motivasyonun önemini paylaştı. Etkinlikte Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan da konuşma yaptılar. Eraslan, “Bu hastalıkla savaşmanın tek yolu hayatın içinde olmak” diye konuştu. Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yener Bakan ve Hastane Genel Müdürü Dr. Mehmet Hızarcı’nın hazır bulunduğu törende hasta öyküleri anlatılırken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARINA KENDİLİĞİNDEN BAŞVURUSU ORANI DÜŞÜK

İzmir Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutcu, müdürlük olarak ücretsiz rahim ağzı kanseri, mamografi, kolon kanseri taramaları yaptıklarını ancak bu tarama testlerine kendiliğinden başvuruların sayısının düşük olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın kanser ile mücadelede elinden geleni yaptığını anlatan Dr. Nohutcu, “Özellikle erken tanı ve taramalarımız konusunda çalışmalarımız var. Ekim ayı Kanser Farkındalık Ayı'dır. Biz bu duyarlılığı büyük kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Erken tanıyı biz çok önemsiyoruz. Erken tanı almış kişilerle farkındalık halkasını git gide büyütelim istiyoruz. Bu hastalığın farkına hepimiz varalım. Kanser artık öldürücü bir hastalık değil. Erken tanı ve tedaviyle yaşam kalitemizi arttırmak için, hep birlikle ele ele çalışalım” dedi. 2014'den beri Sağlık Bakanlığı’nın programı kapsamında; 30 yaşında üstünde rahim ağzı kanseri için testler, 40 yaşın üstünde olan kişilere mamografi, 50 yaş üzeri için bay ve bayanlara kolon kanseri için taramalar yaptıklarını anlatan Dr. Nohutçu, “Kendiliğinden başvurular çok az ne yazık ki. Her ay bir ilçede mamografi cihazımız var, aile hekimlerimiz eşliğinde günde 50-60 kadına mamografi çekiyoruz. Bu sayede birçok tanı alan bireye yardımcı olmuş oluyoruz. Bu konunun herkese duyurulması gerek” dedi. Konuşmaların ardından kokteyle geçildi.

PEMBE RENKLİ BALONLAR GÖKYÜZÜNE

Hastane yöneticileri ve çalışanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanseri yenen hastalar kokteyl alanındaki pembe renkli balonları alıp, hastane dışını çıktı. Hastane bahçesi önünde balonlar aynı anda meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla gökyüzüne uçuruldu.

