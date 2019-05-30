Baklavadan sonra 1 dilim peynir yemek bakın neye iyi geliyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir "Tatlı yedikten sonra asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından dişlerinizi fırçalayamadığınız yerlerde beyaz peynir yiyin. Asidik ortamı azaltmak için ayrıca ağzınızı bol suyla da çalkalayın" tavsiyesinde bulundu.

BAYRAMDA ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan Bayramı'nda sıklıkla tüketilen şekerleme, çikolata, tatlı ve asitli içecekler ise dişlerin çürümesine

zemin hazırlayabilir. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Bayramda dişlerinizi fırçalamak yetmez; diş aralarında

kalan tatlı artıkları veya lokum gibi dişlere yapışan şekerlemeler için kürdan değil, mutlaka diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılması gerekiyor" diyerek uyardı.

DİŞ İPİ KULLANIN

Ramazan Bayramı'nda ziyaret edilen hemen hemen her evde tatlı tüketildiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir,

dişlerin düzenli fırçalanmamasıyla oluşacak diş çürüklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Tatlı ve asitli içecek tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir,

"Dişler ne kadar fırçalanırsa fırçalansın diş ipi kullanılmadıktan sonra diş çürümelerinin önüne geçilemez" dedi.

ÖĞÜNLERDEN HEMEN SONRA TÜKETİN

Diş hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı'nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu: