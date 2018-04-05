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Bakanlıktan Menenjit Salgını Açıklaması Geldi (Menenjit Nedir , Belirtileri Nelerdir?)

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gündemde çıkan menenjit haberleri ile ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Peki menenjit nedir , belirtileri nelerdir?

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Bakanlıktan Menenjit Salgını Açıklaması Geldi (Menenjit Nedir , Belirtileri Nelerdir?)

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gündemde çıkan menenjit haberleri ile ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Peki menenjit nedir , belirtileri nelerdir?

05 Nisan 2018 Perşembe 16:07
Bakanlıktan Menenjit Salgını Açıklaması Geldi (Menenjit Nedir , Belirtileri Nelerdir?)

Sağlık Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.i

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de 2016'da 29, 2017'de ise 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulduğu ve hiçbirinde salgın durumunun yaşanmadığına yer verildi.

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada Tekirdağ'da menenjit salgını olduğuna yönelik haberlerin yer aldığı, haberde adı geçen hastaya henüz tanı konulmadığı belirtilirken çalışmaların ve incelemelerin devam ettiğine yer verildi.

Tanı için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği yazılı açıklamada, hastanın mevcut durumuna yönelik gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alındığı bilgisinin altı çizildi.

Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Hastanın tedavisi halen hastanede devam etmektedir. Her ihtimale karşı hasta ile teması olduğu saptanan tüm kişilere koruyucu tedavi başlanmıştır. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu yaşanmamıştır."

MENENJİT BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, yüksek ateş, boyun tutulması, ense sertliği gibi yaygın belirtileri bulunan menenjitte mide bulantısı ve kusma da görülebiliyor. Parlak ışığa bakmaktan kaçınma, zihin bulanıklığı, havale, soğuk el ve ayaklar, titreme, hızlı soluk alıp verme, eklem ve kas ağrıları görülüyor. Bunun yanı sıra, 2 yaşından küçük çocuklarda az yemek yeme, inleme şeklinde ya da çok tiz ağlama, soluk ve lekeli bir görünüm, kafada bulunan bıngıldağın aşırı gergin ve şiş olması, kaskatı olma gibi belirtilerle de menenjit anlaşılabiliyor. 

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