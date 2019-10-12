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Bakanlık Açıkladı! İşte halka domuz eti yediren o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini afişe etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. İşte halka domuz eti yediren o markalar...

Bakanlık Açıkladı! İşte halka domuz eti yediren o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini afişe etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. İşte halka domuz eti yediren o markalar...

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:42
Bakanlık Açıkladı! İşte halka domuz eti yediren o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

LAHMACUNDA SAKATAT

İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü'nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi.

DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ

İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkanda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

İŞTE DOMUZ ETİ KULLANAN MARKALAR

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