Bakan Demircan'dan GSS Açıklaması 'Kimse Kapsam Dışı Değil'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'deki kimsenin GSS kapsamı dışında olmadığını, GSS prim borcu olanların hastanelerde bu borç yüzünden işlemlerinin yapılmadığını fakat acil serviste kim olursa olsun işlemlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'de hiç kimse genel sağlık sigortası kapsamı dışında değildir. Herkes bu şemsiyenin altındadır. Kanunumuza göre herhangi bir vatandaşımızın sağlık kapsamı dışında kalması mümkün değildir. Ancak herhangi bir sigortası olmadığı için resen genel sağlık sigortası kapsamına alınanlardan, aylık 61 lirayı ödeme gücü olduğu halde primleri ödemeyenler, borcu olduğu için sağlık yardımlarından yararlanamamaktadır. Bu, acil sağlık hizmetlerini kapsamaz. Acil sağlık hizmetleri noktasında borcu olsa da olmasa da herhangi bir sosyal güvencesi ki herkesin var genel sağlık sigortası, ödemediği için bu sigorta kapsamına girmese de onların da sağlık hizmetleri acil kapsamında ödenir." ifadelerini kullandı.

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