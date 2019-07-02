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Ayaklarınıza Yaptırabileceğiniz 6 Estetik

Estetik ameliyatın popülaritesi arttıkça, tedavi yapılan alan sayısı da artış gösterdi. İnsanlar vücutlarının hemen her bölgesi için estetik tedavi yöntemleri arıyor. Estetik cerrahi alanında yeni ortaya çıkan “külkedisi cerrahisi” hızla artış gösteriyor.

Ayaklarınıza Yaptırabileceğiniz 6 Estetik

Estetik ameliyatın popülaritesi arttıkça, tedavi yapılan alan sayısı da artış gösterdi. İnsanlar vücutlarının hemen her bölgesi için estetik tedavi yöntemleri arıyor. Estetik cerrahi alanında yeni ortaya çıkan “külkedisi cerrahisi” hızla artış gösteriyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:03
Ayaklarınıza Yaptırabileceğiniz 6 Estetik

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, en çok yaptırılan ayak estetiği çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

AYAK PARMAĞI KISALTMA

Ayak parmağı kısaltmak, ayak parmaklarının uzunluğundan dolayı oluşan çarpma veya burkulma nedeniyle az sayıda da olsa uygulanan cerrahi işlemlerden biridir.

Bu işlem, çok uzun olan bir parmağı (genellikle ikinci veya üçüncü ayak parmağı olur) düzeltmek ve ayağın estetik açıdan rahat hale gelip, belirli ayakkabı stillerini kolayca giyebilmesini amaçlamaktadır.

İyileşme yaklaşık dört ila altı hafta sürer.  

BUNYONEKTOMI 

Bunyonektomi veya bunyon (parmakta oluşan ağrılı şiş) çıkarılması işlemi hem kozmetik hem de fonksiyonel açıdan yararları olan başka bir ayak ameliyatıdır. Bunyon ameliyatı isteyen hastaların çoğu kronik ağrı, ayakkabı sorunları ve estetik açıdan kötü bir görüntüye sahip olmaktan muzdariptir.

Bunyonektomi işlemini takiben çoğu hasta daha az ayak ağrısı çeker ve yürüyüş dâhil günlük aktivitelerini daha kolay yapmaya başlar. 

AYAK PARMAĞI YAĞ ALDIRMA İŞLEMİ 

Yağ aldırma işlemi, kaba et ve kalçalar ile vücuttaki diğer problemli bölgelerde harikalar yaratabilir, ancak son zamanlarda bazı doktorlar ayak parmaklarını da bu bölgelerden biri olarak görmeye başladı.  

Ayak parmağı yağ aldırma işlemi sonrasında iyileşme süreci yaklaşık dört hafta  sürmektedir.  

BOTOX ENJEKSİYONU

Bu popüler minimal invaziv (bünyeye müdahalenin küçük olduğu) işlem, ayakların aşırı terlemesini azaltmak için yapılır. İşlem sonrası iyileşme yalnızca birkaç saat sürer.

DOLGU ENJEKSİYONU

İşlem; ayaklara yumuşak dolgu maddesi enjekte edilerek yapılır ve bu maddenin enjekte edilmesi tabanda ve topukta yastık etkisi yarattığı için yüksek topukluyla yürüyen kişinin ağrılarının azalmasını sağlar. 

Bu işlemin ardından kadınlar, ağrı duymadan topuklu ayakkabı giyebilirler ve bazı süreklilik arz eden ayak hareketlerinde zorluk çekmezler. 

CİLT YENİLEME

Ayaklar için cilt yenileme işlemi, kuru ölü cilt yapısından kurtulmaya ve genel olarak ayakların gençleşmiş görünmesine yardımcı oluyor. 

İşlem sonrası iyileşme süreci kişiye göre bazen dakikalar içinde gerçekleşebilir ancak maksimum birkaç saat sürmektedir. Genellikle işlem sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle hafif ağrı oluşabilir. Olası riskler ise; şişme, yanma ve kızarıklık şeklinde olabilmektedir. 

Estetik operasyonların tümünde olduğu gibi ayak estetiğinde de doktorunuza danışarak hareket etmeli ve estetik uygulama konusunda tecrübeli bir uzmana uygulama yaptırmalısınız.’’

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Anahtar Kelimeler:
ayaklarınıza yaptırabileceğiniz estetik
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