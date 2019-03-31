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Ayak Kokusuna Karşı Ne Yapılmalı? Kısa Çözüm Önerilerini Sizler İçin Derledik!

Ayak kokusu birçoğumuzun korkulu rüyası. Türlü şeyler denemenize rağmen hala kurtulamadıysanız haberimizi okuyun. Bazı yöntemlerle bu problemden kurtulmak mümkün! Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim!

Ayak Kokusuna Karşı Ne Yapılmalı? Kısa Çözüm Önerilerini Sizler İçin Derledik!

Ayak kokusu birçoğumuzun korkulu rüyası. Türlü şeyler denemenize rağmen hala kurtulamadıysanız haberimizi okuyun. Bazı yöntemlerle bu problemden kurtulmak mümkün! Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim!

31 Mart 2019 Pazar 08:31
Ayak Kokusuna Karşı Ne Yapılmalı? Kısa Çözüm Önerilerini Sizler İçin Derledik!

Ayak kokusu birçoğumuzun korkulu rüyası. Türlü şeyler denemenize rağmen hala kurtulamadıysanız haberimizi okuyun. Bazı yöntemlerle bu problemden kurtulmak mümkün! Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim!

  • Bakteri oluşumunu engellemek için sıkça yıkayın: Ayaklarda oluşan bakteriler kokuya neden olan temel unsurdur. Bunu engellemek için ayaklarınızı daha sık yıkayın. Bu bakteri oluşumunu azaltacağı için koku oluşumunu da zaman içerisinde engelleyecektir.

  • Ayaklarınızı havluyla kurutun: Ayaklarınızı yıkadıktan sonra mutlaka havlu ile kurutmalısınız. Islak ve nemli kalmış ayak parmaklarının aralarında oluşan mantarlar kokuya sebep olmasının yanında ayaklarınızda ciddi problemler oluşmasına neden olur. Kaşınma ve hatta ciltte açık yara görünümünde olabilen mantarlar sizi oldukça rahatsız edecek ve hatta yürürken acı çekmenize bile sebep olacaktır. Bu sebeple mutlaka ayaklarınızı kurulayın.

  • Evdeyken terlik ve çorap giymeyin: Evdeyken terlik ve çorap giymeden dolaşıp ayaklarınızın hava almasını sağlayın. Bu aynı zamanda ayaklarınıza bakterileri toplayan çoraplardan da bir nebze kurtulmanızı sağlar. Ayaklarınız hava alacak ve koku riski oldukça azalacaktır.

  • Ayaklarınıza deodorant sıkın: Ayaklarınıza deodorant sıkmak garip bir fikir gibi gelebilir ancak deodorantlar içlerindeki kimyasallar sayesinde koku oluşturan bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle ayaklarınıza deodorant sıktığınız taktirde ayak kokusuna neden olan bakterilerden kurtulabilirsiniz.

  • Elma suyu sirkesi: yorgun bir şekilde eve geldiniz. Ayaklarınızı yıkadınız. Biraz oturup soluklanmak istiyorsunuz. İşte tam bu esnada bir kova suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip 15 dakika kadar ayaklarınızı dinlendirmek mükemmel olabilir. Hem yorgunluğunuzu alacaktır hem de sirke ayaklarınızdaki bakterileri yok edecek ve koku oluşumunu engelleyecektir. Yorgunluğunuzu aldığını ve gerçekten iyi hissedeceğinizi unutmayın.

  • Ayakkabılarınızın kuru olmasına özen gösterin: Ayaklarınızın ve ayakkabınızın nemli olması kokunun en büyük sebeplerinden birisi. Bunu unutmamalısınız. Bu nedenle ayakkabınızı çorapsız giymek ayak kokusuna davetiye çıkarmaktır. Tabi ki moda olması nedeniyle birçok kişi bu modaya ayak uydurmak için ayak kokusuna merhaba diyor ancak siz siz olun ayaklarınızı ve ayakkabınızı kuru tutmaya özen gösterin.

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