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AŞURENİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure; aynı zamanda zengin içeriğiyle sağlığa faydalı, doyurucu ve tatlı ihtiyacını karşılayan bir besin. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Aşure; besleyiciliğinin yanı sıra kalori bakımından da zengin bir besin olduğundan tüketirken aşırıya kaçmamalı, porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ortalama 1 kase aşure 300- 350 kaloridir. Özellikle diyabet hastası olanlar dikkatli tüketmelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, aşurenin sağlık açısından 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

AŞURENİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure; aynı zamanda zengin içeriğiyle sağlığa faydalı, doyurucu ve tatlı ihtiyacını karşılayan bir besin. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Aşure; besleyiciliğinin yanı sıra kalori bakımından da zengin bir besin olduğundan tüketirken aşırıya kaçmamalı, porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ortalama 1 kase aşure 300- 350 kaloridir. Özellikle diyabet hastası olanlar dikkatli tüketmelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, aşurenin sağlık açısından 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 11:38
AŞURENİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Aşurede porsiyon kontrolüne dikkat!

Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure; aynı zamanda zengin içeriğiyle sağlığa faydalı, doyurucu ve tatlı ihtiyacını karşılayan bir besin. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Aşure; besleyiciliğinin yanı sıra kalori bakımından da zengin bir besin olduğundan tüketirken aşırıya kaçmamalı, porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ortalama 1 kase aşure 300- 350 kaloridir. Özellikle diyabet hastası olanlar dikkatli tüketmelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, aşurenin sağlık açısından 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bağırsak sağlığını koruyor

Az su tüketimi ve hareketsiz yaşam bağırsak hareketlerini etkilediği için kabızlık sorununa neden olabiliyor. Bu nedenle yüksek lifli gıdalarla beslenmek önemli. Aşurenin içerisinde bulunan kurubaklagillerin lif oranı yüksek olduğu için bağırsak sağlığını koruyor, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi geliyor. arre içinde bol miktarda bulunan kuru baklagiller sayesinde yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi gelir.

Kolesterolü düşürüyor

Aşurenin içerdiği fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar yüksek miktarda omega 3 içerdiğinden bu sayede kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bu nedenle aşure, zengin içeriğinden dolayı kalp hastalarının tercih edeceği sağlıklı bir tatlı ancak günde bir kaseyi aşmamak gerekiyor.

Unutkanlık sorununa iyi geliyor

Unutkanlığın bir çok sebebi olmakla birlikte B vitamininden yetersiz beslenmek unutkanlığı artırıyor. Aşurenin içinde yer alan kuruyemişler bol miktarda B, E vitaminleri içerdiğinden, bu vitaminler beyin sağlığını koruyarak, hafızayı güçlendiriyor, unutkanlık problemi için de çözüm olabiliyor.

Anne sütünü artırıyor

Aşure içerdiği bitkisel kaynaklı protein sayesinde anne sütünün artmasına yardımcı oluyor, emzirme döneminde oluşan tatlı ihtiyacını da karşılıyor. Doğum yaptıktan üç hafta sonra çok rahatlıkla tüketebilecekleri sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak dikkat çekiyor. İlk üç haftalık dönemde ise, içerdiği yoğun kurubaklagillerden dolayı gaz problemine yol açabileceğinden tüketilmemeli.

Stresi azaltıyor

Aşure süslemesinde veya pişirirken içerisine katılan fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler içerdiği vitamin ve mineral sayesinde stres yönetimine katkı sağlıyor. Kuruyemişler aynı zamanda bağışıklık sistemine yardımcı olan E vitamini, çinko ve omega 3 yağ asitleri içeriyor. Özellikle badem protein, lif ve potasyumdan zengin; aynı zamanda stresin olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olabilecek Nacin ve Riboflavin gibi vitaminler de içeriyor.

Aşure yaparken dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Aşure; içerisindeki kurubaklagiller, kuruyemişler ve kuru meyveler sayesinde yüksek miktarda vitamin, mineral içerir. Aşurenin sağlık için faydalarını artırmak için pişirme yöntemi de önemlidir. Özellikle nohut ve fasulye gibi kurubaklagiller ayrı ayrı haşlanıp haşlama suyu mutlaka dökülmelidir. Böylece kişide gaz ve şişkinlik hissi yaşanmamış olur. Aşure yaparken içerisine fazla şeker koymak yerine, kuru üzüm, incir ve kuru kayısı gibi meyvelerin miktarını artırmanız da daha sağlıklı olacaktır” diyor.

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Son Güncelleme: 13.09.2019 11:43
Anahtar Kelimeler:
aşurenin önemli faydası
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