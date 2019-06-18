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Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 12 saat süren ilk ameliyatından başarıyla çıktı.

Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 12 saat süren ilk ameliyatından başarıyla çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 14:20
Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı

Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 saatlik bir ameliyat süreci yaşandığını söyledi.

lastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, ameliyat öncesi düzenlenen basın toplantısında, yapılacak ameliyatların 3 aşamalı olduğunu belirtti.

Berfin Özek'in yeni yüzüyle yeni hayatının da ilk günü olduğunu ifade eden Mutaf, "Ameliyat nasıl geçti? diye sorarlar. Ben hep aynı cevabı veririm. Ameliyat iyi geçmeden biz çıkmıyoruz. Biz çıktıysak iyi geçmiştir. Bu ameliyat da öyle oldu. Berfin şu anda uyandı ve odasına getirildi" dedi.

‘1.5 AY SONRA DA İKİNCİ AMELİYATA HAZIR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Berfin'in göz kapaklarındaki problemlerin giderildiğini belirten Mutaf, şöyle konuştu:

"Ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi. Beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu. Burun delikleri kaybolmuştu bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnun şekli, eğriliği düzeltildi ve bundan sonraki aşamada yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. Önümüzdeki 1.5 aylık süreçte, bu doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız üç günlük aralarla. İnşallah 1.5 ay sonra da Befin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum."

‘BU GECEYİ OLDUKÇA ZOR GEÇİRECEĞİZ’

Mutaf, doğrudan doku genişletmeyle elde ettikleri yeni ve pürüzsüz deriyle yara bölgelerinin kaplanmasını, yanık bölgelerin derilerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştireceklerini aktardı.

Büyük değişikliklerin ikinci ameliyatta ortaya çıkacağına işaret eden Mutaf, "Şu anda Berfin'in genel görüntüsünde, aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında, onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyat sürecinin sonrasında, mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz. Dikkatli takip edilmesi gereken bir süreç" diye konuştu.

‘KRİTİK BİR 3-4 GÜNÜMÜZ VAR’

Yarından sonra hastanın daha rahatlayacağını ifade eden Mutaf, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatın başarısıyla ilgili, kritik bir 3-4 günümüz var. Ekip olarak çok yorulduk. Bir kısmımız burada hastanede onu takip edeceğiz, bir kısmımız da evimize gidip dinleneceğiz. 12 saat açlık ve yorgunluktan sonra, yarın inşallah güzel haberlerle birlikte olmayı umuyoruz."

İskenderun ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından karşılanacak.

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Yüzüne Kezzap Atılan Berfin,İçin Müjdeli Haber!
Yüzüne Kezzap Atılan Berfin,İçin Müjdeli Haber!
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asit saldırısına uğrayan berfin özek süren zorlu ameliyattan çıktı
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