Aşırı El Terlemesinin Tedavisi Mümkün!

İleri düzeyde yaşanan hiperhidrozisin küçük bir kesi ile (1 cm), kapalı bir ameliyatla çözümü mümkündür. Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk endoskopik küçük bir girişim olan cerrahi tedavi ile el terlemesinin yüzde 95-100 oranında başarıyla sonuçlandığını söylüyor.

Yaşam kalitesini bozar

Hiperhidrozis, sinir sisteminin sempatik sinir adı verilen bir bölümünün, aşırı fonksiyon görmesiyle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme oluşmasıdır. Ailesel yatkınlık söz konusudur. El ve koltuk altı terlemeleri ergenlikte belirgin hale gelir. Islak ellerde, fiziksel tahriş ile dermatitler meydana gelebilir, sosyal, mesleki ve psikolojik açıdan etkileyerek yaşam kalitesini ileri derecede bozar. Kendine güvensizlik ve depresyona, dolayısı ile mesleki başarısızlığa da neden olabilir.

Kalıcı tedavi mümkün

Hiperhidrozisin tıbbi tedavisinde birtakım kremler, iyontoforez, galvanoterapi ve botoks kullanılmakta, ancak bunlar geçici olarak etkili olmaktadır. El terlemelerinde esas ve kalıcı tedavi, minimal invaziv bir yöntem olan, endoskopik cerrahi ile sağlanır. Çok küçük bir ameliyat olan torakoskopik sempatektomi, aynı seansta iki taraflı olarak, göğüs içinde omurganın iki yanında seyreden sempatik sinirin belli bölgelerde bloke edilmesi (klips konularak; ETS) ile yapılır. Komplikasyon oranı çok düşüktür. Doğru hasta seçimi ile başarı, yüzde 95-100 oranındadır. Yaklaşık 40 dakika süren bir ameliyat ve 6-8 saat gözlem sonrası, hastanede kalmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Çok az hastanın (%5-8) bir gün yatması gerekir.

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