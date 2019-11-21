Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara -1°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.653
DOLAR
5.7014
STERLIN
7.3739
EURO
6.3140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Aşırı El Terlemesinin Tedavisi Mümkün!

Hiperhidrozis adıyla bilinen ellerde ve avuç içlerinde aşırı terleme, kişiyi sosyal, mesleki ve psikolojik olarak son derece rahatsız eden bir durumdur.

Aşırı El Terlemesinin Tedavisi Mümkün!

Hiperhidrozis adıyla bilinen ellerde ve avuç içlerinde aşırı terleme, kişiyi sosyal, mesleki ve psikolojik olarak son derece rahatsız eden bir durumdur.

21 Kasım 2019 Perşembe 09:22
Aşırı El Terlemesinin Tedavisi Mümkün!
banner400

 İleri düzeyde yaşanan hiperhidrozisin küçük bir kesi ile (1 cm), kapalı bir ameliyatla çözümü mümkündür. Liv Hospital Ulus Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk endoskopik küçük bir girişim olan cerrahi tedavi ile el terlemesinin yüzde 95-100 oranında başarıyla sonuçlandığını söylüyor.

Yaşam kalitesini bozar

Hiperhidrozis, sinir sisteminin sempatik sinir adı verilen bir bölümünün, aşırı fonksiyon görmesiyle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme oluşmasıdır. Ailesel yatkınlık söz konusudur. El ve koltuk altı terlemeleri ergenlikte belirgin hale gelir. Islak ellerde, fiziksel tahriş ile dermatitler meydana gelebilir, sosyal, mesleki ve psikolojik açıdan etkileyerek yaşam kalitesini ileri derecede bozar. Kendine güvensizlik ve depresyona, dolayısı ile mesleki başarısızlığa da neden olabilir.

Kalıcı tedavi mümkün

Hiperhidrozisin tıbbi tedavisinde birtakım kremler, iyontoforez, galvanoterapi ve botoks kullanılmakta, ancak bunlar geçici olarak etkili olmaktadır. El terlemelerinde esas ve kalıcı tedavi, minimal invaziv bir yöntem olan, endoskopik cerrahi ile sağlanır. Çok küçük bir ameliyat olan torakoskopik sempatektomi, aynı seansta iki taraflı olarak, göğüs içinde omurganın iki yanında seyreden sempatik sinirin belli bölgelerde bloke edilmesi (klips konularak; ETS) ile yapılır. Komplikasyon oranı çok düşüktür. Doğru hasta seçimi ile başarı, yüzde 95-100 oranındadır. Yaklaşık 40 dakika süren bir ameliyat ve 6-8 saat gözlem sonrası, hastanede kalmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Çok az hastanın (%5-8) bir gün yatması gerekir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ElTerlemeTedaviSağlıkDoktorPsikoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Kuşak Pankreas Kanseri!
3 Kuşak Pankreas Kanseri!
Ağrısız Yürüme Mesafeniz 300 Metrenin Altına Düştüyse!
Ağrısız Yürüme Mesafeniz 300 Metrenin Altına Düştüyse!
Sizi hasta edebilecek ve hatta öldürebilecek 5 yiyecek
Sizi hasta edebilecek ve hatta öldürebilecek 5 yiyecek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim